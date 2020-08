Belgien-GP im Fernsehen: Fünf Spa-Sieger am Start

​Wenn am 30. August 2020 zwanzig Fahrer den Grand Prix von Belgien aufnehmen, sind gleich fünf Spa-Sieger am Start: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo und Charles Leclerc.

Der Grosse Preis von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps gehört zu jenen GP-Klassikern, die ein Formel-1-Fahrer unbedingt gewinnen will. Für Piloten wie Kimi Räikkönen oder Charles Leclerc ist die herrlich gelegene Strecke absolute Lieblingsbahn im WM-Programm.

Der 40jährige Räikkönen ist im aktuellen Fahrerfeld einer von fünf Piloten, welche den Belgien-GP mindestens einmal gewinnen konnten. Mit McLaren 2004 und 2005 sowie mit Ferrari 2007 und 2009 triumphierte Kimi in Spa-Francorchamps insgesamt vier Mal. Erfolgreicher waren nur Michael Schumacher (sechs Siege) und Ayrton Senna (fünf).

Ebenfalls Mehrfachsieger in Belgien unter den diesjährigen Piloten: Sebastian Vettel (2011 und 2013 mit Red Bull Racing, 2017 mit Ferrari) sowie Lewis Hamilton (2010 mit McLaren, 2015 und 2017 mit Mercedes).

Daniel Ricciardo gewann auf dem Circuit de Spa-Francorchamps 2014 mit Red Bull Racing, der Monegasse Charles Leclerc eroberte vor einem Jahr in den Ardennen seinen ersten GP-Sieg.



Wer sich im Training am besten schlägt und am Sonntag den Sieg erobert, verfolgen Sie online oder vor dem Fernseher mit, dank unserer Übersicht verpassen Sie nichts.





Belgien-GP 2020 im Fernsehen

Freitag, 28. August

7.00: Sky Sport 1 – Silverstone-GP Wiederholung

9.00: Sky Sport 1 – Barcelona-GP Wiederholung

10.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

11.00–12.30: 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.00–16.30: 2. Freies Training



Samstag, 29. August

0.00: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

1.30: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

6.40: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

8.10: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 30. August

2.30: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

3.30: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

6.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 1 – Vorberichte zum Rennen

14.30: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.55: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Belgien-GP Wiederholung