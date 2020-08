Schumacher-Manager Willi Weber: Schlaganfall

​Wilhelm «Willi» Weber, langjähriger Manager von Michael und Ralf Schumacher, hat einen Schlaganfall erlitten, wie die Bild-Zeitung berichtet hat. Der Deutsche verlor seine Fähigkeit zu sprechen!

Erst jetzt ist bekannt geworden, was Bild als erste Zeitung gemeldet hat: Wilhelm «Willi» Weber, der langjährige Manager der Formel-1-Stars Michael und Ralf Schumacher, hat im Juli einen Schlaganfall erlitten!

Der 78jährige Deutsche sagte zu Bild: «Ich bin nachts aufgewacht und wollte ein Glas Wasser greifen. Das wollte aber einfach nicht in meine Hand. Ich dachte, dass ich am Tag im Fitnessstudio zu viel Oberarme trainiert habe und bin wieder eingeschlafen.»

Dabei gingen wertvolle Stunden verloren, denn Weber wachte am nächsten morgen so auf: «Ich konnte nicht mehr sprechen, meine Frau hat dann sofort den Notarzt gerufen. In der Klinik bekam ich dann die bittere Diagnose, dass ich einen Schlaganfall gehabt hatte.»



Ein Schlaganfall (oder Hirnschlag) ist eine plötzlich auftretende Erkrankung des Hirns, meist ausgelöst durch ein Blutgerinnsel. Ein Schlaganfall kann zu länger anhaltendem Ausfall von Funktionen des Zentralnervensystems und zum Tod führen. Rund 20 Prozent der Patienten sterben nach Angaben der Deutschen Schlaganfallhilfe innerhalb von vier Wochen, mehr als 37 Prozent überleben das auf den Vorfall folgende Jahr nicht – nach Herzinfarkt und Krebs ist der Schlaganfall die dritthäufigste Todesursache.



Weber verbrachte neun Tage auf der Intensivstation eines Stuttgarter Krankenhauses, danach musste er sich für drei Wochen in Reha begeben: «Ich konnte auch nicht mehr schlucken und musste deshalb künstlich ernährt werden. Ich hatte dennoch auch viel Glück, die Ärzte sagen, dass es wieder wird. Das Sprachzentrum und die Zunge leiden noch etwas, aber ich kann wieder sprechen, kann wieder alleine essen, kann stehen und laufen. Ich bete jeden Tag, dass es so weitergeht.»



Inzwischen ist der Erfolgsmanager wieder zuhause, wo er sich weiter erholt: «Ich bin leider ein ungeduldiger Mensch, aber es ist nun einmal passiert. Ich lasse mich davon nicht unterkriegen.»





