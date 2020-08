Anthoine Hubert: Unfallstelle in Belgien verändert

​Nach dem tödlichen Unfall des Formel-2-Fahrers Anthoine Hubert am 31. August 2019 drängte sich die Frage auf, wie die Unfallstelle sicherer gestaltet werden kann. Die Antwort: Mehr Reifenstapel.

Nach dem Tod des Franzosen Anthoine Hubert am 31. August 2019 stellte sich die Frage: Wie kann die Traditionsrennstrecke Spa-Francorchamps sicherer gestaltet werden, um eine solche Tragödie künftig zu verhindern?

Formel-1-Rennchef Michael Masi hat mit seinen Sicherheitsexperten beschlossen, wie die Unfallstelle besser gesichert werden kann. Zuvor waren dort vier Reihen von Reifenstapeln zu finden, die an jener Stelle auf zwei Reihen verringert wurden, wo sich die Pisteneinfahrt der alten Boxengasse befindet. Nun sind dort ebenfalls vier Reihen Altreifen zu finden. Es muss aber auch klar sein – eine unglückliche Verkettung wie damals ist auch mit dieser Massnahme nicht zu verhindern.

Auslöser der damaligen Unfallkaskade im Formel-2-Rennen war Giuliano Alesi, der am Ausgang der Eau Rouge wegen Druckverlusts im rechten Hinterreifen die Kontrolle über seinen Wagen verlor und links von der Ideallinie geriet, bevor er rückwärts in die Leitschiene einschlug und in Raidillon auf die Piste zurücktrudelte.

Durch den Aufschlag von Alesis Renner in die Leitschiene wurden viele Trümmerteile auf die Bahn verteilt. Um den Wagen von Alesi und diese Trümmerteile zu vermeiden, lenkten Ralph Boschung und Anthoine Hubert ihre Fahrzeuge nach rechts, dabei fuhren sie neben die Ideallinie, hinein in die Auslaufzone von Kurve 4 (Raidillon). Boschung verzögerte abrupter als Hubert, der Franzose wich noch weiter nach rechts aus, um dem Wagen des Schweizers zu entgehen. Dennoch konnte er eine Kollision nicht vermeiden, der Wagen von Hubert verlor seinen Frontflügel.

Beim Tempo von 262 km/h und ohne Frontflügel entglitt Hubert der Rennwagen aus der Beherrschung, das Auto fuhr rechts im Winkel von 40 Grad in die Pistenbegrenzung, es wurde dabei eine Belastung von 33,7g gemessen, dieser Aufprall passierte bei 216 km/h. Nach dem Eintauchen in die Pistenbegrenzung wurde der sich drehende Wagen von Hubert auf die Bahn zurückgeschleudert, so dass die linke Seite quer zu heranschiessenden Fahrzeugen stand.



In der Zwischenzeit erreichte Juan Manuel Correa den Unfallort und traf Teile von Alesis Wagen. Die Trümmerteile führten zu einer Beschädigung der Aufhängung rechts vorne und zum Verlust des Frontflügels. Correa war nicht mehr Herr des Wagens. Sein Auto wich nach rechts aus, in die Auslaufzone, wo es 1,6 Sekunden später auf das Fahrzeug von Hubert traf. Dieser Aufprall geschah in einem Winkel von 86 Grad und bei einer Geschwindigkeit von 218 km/h, auf das Auto von Hubert, das so gut wie stillstand. Die Körper von Correa und Hubert wurden einer Belastung von 65,1 und 81,8g ausgesetzt.



Anthoine Hubert wurde zum 52. Todesopfer der Rennstrecke in den Ardennen. Juan Manuel Correa erholt sich weiter von seinen schweren Verletzungen und hofft auf ein Renncomeback 2021.





Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Elektrik)





WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung