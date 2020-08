Pierre Gasly: «Das kann ich mir nicht einfach kaufen»

​AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly tritt zu einem traurigen Wochenende an: Vor einem Jahr hat er in Belgien seinen Freund Anthoine Hubert verloren. Und Gasly ist wütend wegen eines Einbruchs in sein Haus.

Pierre Gasly ist schweren Herzens nach Spa-Francorchamps gereist. Der französische AlphaTauri-Fahrer sagt: «Ich hatte schöne Erfolge auf dieser Bahn, aber als ich zur Strecke kam, kehrten alle Erinnerungen an 2019 zurück. Und es fällt mir jetzt noch schwer zu glauben, dass wir vor einem Jahr Anthoine Hubert verloren haben. Es ist fast unmöglich, diese Bilder aus dem Kopf zu bringen. Sogar einen besonderen Helm zu machen und Blumen an der Unfallstelle niederzulegen, fühlt sich irgendwie falsch an. Ich tue mich sehr schwer mit dem Gedanken, dass ich Anthoine nie wiedersehe.»

Gasly hat für seinen Freund einen Helm mit rosa-farbenen Elementen entworfen und mit zahlreichen Schwarzweiss-Fotos, die Hubert mit seinen Rennkumpeln zeigen.

Eine andere schmerzhafte Erfahrung: Nach dem Rennen von Spanien ins Haus in der Normandie zurückzukehren und zu merken – Einbrecher haben gewütet! Gasly auf seinen sozialen Netzwerken: «Ich fand das Haus ausgeraubt und verwüstet vor, die Täter erbeuteten Rennhelme, Kleidung, gravierte Uhren und weiteren Schmuck, viel persöhnliche Gegenstände meiner Familie. Einige Leute sind wirklich wertlos, respektlos und verachtenswert.»

Gasly hat seine Fans auf die gestohlenen Artikel aufmerksam gemacht und hofft, dass die Täter dingfest gemacht werden können, sollten sie versuchen, das Diebesgut zu verkaufen. Ein Rennhelm oder eine gravierte Uhr ist nicht so leicht zu verkaufen, schöpft Pierre daraus Hoffnung, dass einige Memorabilien vielleicht schon bald wieder auftauchen? Gibt es erste Fahndungserfolge?



Der gegenwärtige WM-13. auf die Frage von SPEEDWEEK.com am Circuit de Spa-Francorchamps: «Es war merkwürdig vom Hoch eines guten Rennens in Spanien ins Loch zu fallen, das ein Einbruch in dir auslöst. Ich kann nur hoffen, dass die Einbrecher die Dinge nicht wegschmeissen, denn letztlich sind diese ganz persönlichen Erinnerungsstücke wie ein Helm aus meiner Zeit in der Super Formula für sie kaum etwas wert. Denn wie du gesagt hast, werden sie merken – das ist schwierig zu verkaufen.»



«Die Ermittler sind auf Volldampf dran, aber bislang gibt es noch keine Hinweise. Das sind Stücke, die ich nicht einfach im nächsten Laden neu kaufen kann, das sind für mich unersetzliche Erinnerungen. Ich hoffe, dass ich schon bald gute Nachrichten erhalte.»





1. Training, Belgien

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:44,493 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,069 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,081

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,136

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,375

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,556

7. Esteban Ocon (F), Renault, +0,606

8. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,729

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,732

10. Lando Norris (GB), McLaren, +0,781

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,954

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,010

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,211

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,266

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,686

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,995

17. George Russell (GB), Williams, +2,077

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, keine Zeit

19. Romain Grosjean (F), Haas, keine Zeit

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, keine Zeit





WM-Stand Fahrer nach 6 von 17 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung