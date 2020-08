2. Bahrain-Rennen: Nachtrennen auf äusserem Layout

Wie erwartet haben die Formel-1-Entscheidungsträger bestätigt, dass die Formel 1 das zweite Bahrain-Rennen auf der äusseren Layout-Variante bestreiten wird. Auch die Startzeit unterscheidet sich.

Bereits im Juni wurde darüber diskutiert, ob die Formel 1 beim zweiten Bahrain-Rennen auf einer anderen Layout-Variante des Sakhir-Rundkurses unterwegs sein sollte als in der Vorwoche beim üblichen Bahrain-GP. Nun folgt die offizielle Bestätigung der GP-Zirkusdirektoren, die sich für die Aussenkurs-Variante entschieden haben, die über 3,543 km führt.

Eine eingehende Analyse der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten habe zu dieser Wahl geführt, heisst es im entsprechenden Schreiben, in dem auch bestätigt wird, dass der Lauf auf dem Aussenkurs in der Nacht über die Bühne gehen soll und deshalb später startet als das Rennen in der Vorwoche, das auf der üblichen, 5,412 km langen Variante ausgetragen wird.

Der zweite Bahrain-WM-Lauf wird somit auf dem zweitkürzesten Kurs des WM-Kalenders ausgetragen. Mit 87 umfasst er die meisten Rennrunden von allen Saisonläufen. Simulationen zufolge fällt die Qualifying-Rundenzeit kürzer als 55 Sekunden aus, womit wohl ein mehr als 40 Jahre alter Rekord fällt.

Formel-1-Sportchef Ross Brawn erklärt: «Wir möchten unseren Partnern vom Bahrain International Circuit für die anhaltende Unterstützung danken und freuen uns, diese Entscheidung zu verkünden. Wir haben eine Reihe von Optionen für das alternative Streckenlayout geprüft und sind zum Schluss gekommen, dass der äussere Rundkurs die beste Alternative und eine neue Herausforderung für alle Teams darstellt. Wir glauben, dass er unsere Fans mit hohen Geschwindigkeiten und schnellen Rundenzeiten unterhalten wird.»

Auch bei Bahrain-CEO Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa ist die Freude gross: «Wir danken der Formel 1 für die Analyse der Layouts für das zweite Rennen, und wir sind überzeugt, dass wir zwei sehr unterschiedliche Rennen erleben werden. Die äussere Streckenvariante wurde noch nie für ein internationales Rennen genutzt, es wird also für alle WM-Teilnehmer eine neue und aufregende Herausforderung.»

Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone Circuit)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone Circuit)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)

13. September: Grand Prix der Toskana (Autodromo Internazionale del Mugello)

27. September: Grand Prix von Russland (Sochi Autodrom)

11. Oktober: Grosser Preis der Eifel (Nürburgring)

25. Oktober: Grand Prix von Portugal (Autódromo Internacional do Algarve)

1. November: Grand Prix der Emilia Romagna (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)

15. November: Grand Prix der Türkei (Intercity Istanbul Park)

29. November: Grand Prix von Bahrain (Bahrain International Circuit)

6. Dezember: Rolex Sakhir Grand Prix (Bahrain International Circuit)

13. Dezember: Grand Prix von Abu Dhabi (Yas Marina Circuit)