Valtteri Bottas (Mercedes): Das passende Geschenk

​Der Finne Valtteri Bottas ist am Trainingsfreitag von Belgien 31 Jahre alt geworden. Der Schnellste aus dem ersten Training ist grimmig entschlossen, seine WM-Chance gegen Lewis Hamilton zu nutzen.

Es sieht nicht gut aus für Valtteri Bottas: In der WM-Zwischenwertung ist der am 28. August 31 Jahre alt gewordene Finne zurückgefallen, auf Rang 3 hinter Max Verstappen, der Rückstand auf den WM-Leader Lewis Hamilton beträgt bereits 43 Punkte. Bottas braucht gegen seinen bärenstarken Mercedes-Stallgefährten dringend ein Erfolgserlebnis.

Aber Bottas beteuert am Rande des Circuit de Spa-Francorchamps, dass er guten Mutes sei, was seine WM-Chancen 2020 angeht. Wie bitte? Hatte der achtfache GP-Sieger in Barcelona nicht noch zerknischt festgehalten, er fühle, wie seine Felle davonschwimmen?

Bottas in Belgien: «Spanien war ein enttäuschendes GP-Wochenende, und es gab nun einige Rennen, die einfach nicht für mich gelaufen sind. Natürlich knabbert es an einem, wenn man sich grosse Ziele setzt und sie verpasst. Aber wichtiger ist es, sich nicht unterkriegen zu lassen, sich geistig neu einzustellen und dann noch härter zu arbeiten. Nach drei Rennen in Folge war es gut, mal eine Woche durchatmen zu können und die Batterie aufzuladen.»

«Ich fühle mich gut, ich bin bereit, mein Bestes zu geben, ich bin guten Mutes. Ich verbringe meinen Geburtstag auf einer der fabelhaftesten aller Rennstrecken mit dem vielleicht besten Rennwagen der Welt.»



Vielleicht ist Bottas auch deshalb so guter Laune, weil er weiss: Ein Hitzerennen wird es in Belgien nicht geben. Bislang hat sich gezeigt: Bei höheren Temperaturen kommt Mercedes beim Umgang mit den Reifen eher in Bedrängnis.



Valtteri weiter: «Wir fahren auf jeder Bahn mit unterschiedlichen Mischungen und unter verschiedenen Bedingungen, also ist es schwierig, aus Erfahrungen in Silverstone und Barcelona Rückschlüsse für Belgien zu ziehen. Generell ist es mit eher weichen Reifen schwieriger, eine Einstoppstrategie umzusetzen. Aber niedrigere Temperaturen können uns gewiss nicht schaden. Gleichzeitig bin ich überzeugt – wir werden Red Bull Racing auch hier im Nacken haben. Die sind immer eine Gefahr, bei jedem Wetter.»



Valtteri Bottas versucht, sich in Belgien das schönste Geschenk gleich selber zu machen, mit einem Sieg.





1. Training, Belgien

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:44,493 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,069 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,081

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,136

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,375

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,556

7. Esteban Ocon (F), Renault, +0,606

8. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,729

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,732

10. Lando Norris (GB), McLaren, +0,781

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,954

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,010

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,211

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,266

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,686

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,995

17. George Russell (GB), Williams, +2,077

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, keine Zeit

19. Romain Grosjean (F), Haas, keine Zeit

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, keine Zeit





WM-Stand Fahrer nach 6 von 17 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung