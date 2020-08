Belgien-GP im Fernsehen: Ganze Arbeit für die Katz?

​Heute beginnt auf dem Traditionskurs von Spa-Francorchamps das Training. Auf die Rennställe kommt viel Arbeit zu, um die Wagen abzustimmen. Aber Vieles davon könnte am Sonntag für die Katz sein.

Freitagmorgen wird auf dem Circuit de Spa-Francorchamps das erste Training zum Grossen Preis von Belgien gefahren. Bei weitgehend bedecktem Himmel und klammen 18 Grad müssen Fahrer und Techniker Grundlagenarbeit fürs Rennen erledigen.

Das Knifflige für die Teams: Sie werden in den Ardennen jeden Tag andere Verhältnisse antreffen – am Samstag soll es gemäss belgischen Meteorologen sonniger werden, aber die Temperatur fällt, weil ein Tief naht. Der Hammer kommt dann am Sonntag: Ausgerechnet zum Rennen hin steigt die Regenwahrscheinlichkeit, es ist immer wieder mit Schauern zu rechnen. Nicht einmal lokale Wetterexperten wagen zu sagen, wann genau es schütten wird.

Ferrari-Star Sebastian Vettel: «Hier in Belgien ist in Sachen Wetter immer alles möglich. Es ist nicht selten, dass ein Streckenteil trocken ist, es auf einem anderen aber bereits regnet. Du musst einfach auf alles gefasst sein.»

Ferrari-Star Sebastian Vettel: «Hier in Belgien ist in Sachen Wetter immer alles möglich. Es ist nicht selten, dass ein Streckenteil trocken ist, es auf einem anderen aber bereits regnet. Du musst einfach auf alles gefasst sein.»

Wie sich das Grand-Prix-Wochenende entwickelt, verfolgen die Fans leider nicht vor Ort, wegen Corona haben wir auch in Francorchamps ein Geisterrennen.





