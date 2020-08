Lewis Hamilton (Mercedes): Angst wie in Silverstone

​Der sechsfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat in Belgien fast alles richtig gemacht: Fünfter Saisonsieg, sein 89. Triumph in der Formel 1. Damit baut der Brite seine WM-Führung weiter aus.

Wer soll diesen Lewis Hamilton aufhalten? Der Engländer fährt beim Grossen Preis von Belgien zu seinem 89. Formel-1-Sieg, es ist der fünfte Vollerfolg in dieser Saison nach dem WM-Lauf der Steiermark, von Ungarn, England und Spanien, es ist sein vierter auf der belgischen Rennstrecke nach 2010, 2015 und 2017.

Das sah alles kinderleicht aus für den sechsfachen Weltmeister, aber Lewis Hamilton sagt nach dem Rennen: «Das war nicht das einfachste Rennen. Ich liess in Kurve 5 hinein auf der Bremse ein Rad stehen, das erzeugte ziemliche Vibrationen. Dann noch einmal die gleiche Nummer in der Busstop-Schikane, das hat die Lage nicht verbessert.»

«Je weniger Gummi auf dem Reifen war, desto mehr sank die Temperatur, es war wirklich ein Kampf. Und ich war nervös wegen unseres Reifenschadens in Silverstone, ich machte mir Sorgen wegen des rechten Vorderreifens.»

«Danach trug ich den Wagen wie ein rohes Ei ins Ziel. Im Parc fermé habe ich mir den Reifen angeschaut, da sah er noch ganz okay aus.»

Wie sein Landsmann Jim Clark hat Hamilton nun in Belgien vier Mal gewonnen. Und er liegt mit 89 Siegen nur noch zwei Triumphe hinter dem grossen Michael Schumacher.



Lewis weiter: «Ich weiss, dass es Leute gibt, die uns nicht ständig siegen sehen wollen. Aber wir bleiben immer voll am Ball. Ich weiss – wenn ich nachher zur Nachbesprechung des Rennens komme, dann treffe ich da keine rauschende Feier, sondern alle zerbrechen sich den Kopf darüber, was wir aus diesem Rennen lernen und wie wir beim nächsten Mal noch stärker auftreten können. Und genau das zeichnet uns aus, das finde ich einmalig. Ein grosses Dankeschön an alle meine Leute hier an der Strecke und an unsere viele Mitarbeiter zuhause in den Rennwagenwerken.»



Hamilton wusste: Nach dem Start ist er am verletzlichsten – wegen der langen Fahrt zu Les Combes. Lewis über diese Sekunden: «Mein Wagen schlug in der ersten Kurve quer, und was ein Fehler war, das erwies sich im Nachhinein als Vorteil. Denn Valtteri lag nun so dicht hinter mir, dass er in Eau Rouge lupfen musste, er konnte keinen richtigen Schwung holen für die folgende Gerade und um vor Les Combes zu attackieren.»



Lewis Hamilton liegt in der WM nun 47 Punkte vor Max Verstappen und 50 vor Valtteri Bottas.





Belgien-GP 2020, Circuit de Spa-Francorchamps

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24:10,55 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +8,176 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +15,259

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,349

5. Esteban Ocon (F), Renault, +40,846

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +42,261

7. Lando Norris (GB), McLaren, +42,745

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +48,319

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +52,691

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +53,666

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:09,346 min

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1:10,178

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:11,821

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,609

15. Romain Grosjean (F), Haas, +1:15,150

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1:17,869

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:25,762

Out

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Unfall

George Russell (GB), Williams, Unfall

Carlos Sainz (E), McLaren, Motorschaden, nicht gestartet





WM-Stand Fahrer nach 7 von 17 Rennen

1. Hamilton 157 Punkte

2. Verstappen 110

3. Bottas 107

4. Albon 48

5. Leclerc 45

6. Norris 45

7. Stroll 42

8. Ricciardo 33

9. Pérez 33

10. Ocon 26

11. Sainz 23

12. Gasly 18

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0

Marken

1. Mercedes 264

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 68

4. Racing Point 66 (81)*

5. Ferrari 61

6. Renault 59

7. AlphaTauri 20

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung