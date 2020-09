Toskana-GP im Fernsehen: Neuland für die Teams

​Premiere in der Königsklasse: Am 13. September findet erstmals ein WM-Lauf auf dem Autodromo Internazionale del Mugello statt, als Grosser Preis der Toskana. Für die Rennställe ist das Neuland.

Die Corona-Pandemie hat Formel-1-CEO zum Umdenken und zu einem Notprogramm gezwungen, und so erleben wir am 13. September etwas Ungewöhnliches: Der erste WM-Lauf auf dem Autodromo Internazionale del Mugello. Ferrari hat auf der eigenen Strecke schon Formel-1-Renner vorgestellt, und 2012 gastierte der GP-Tross für Testfahrten in der Toskana, aber ein Auto-GP in Mugello, das ist für die Rennställe Neuland.

Mugello ist die erste für die Formel 1 neue Strecke seit Baku 2016 und Sotschi 2016. Erfahrungswerte der Tests von 2012 sind unnütz – damals wurde 2,4-Liter-V8-Saugmotoren gefahren, heute werden die GP-Renner von 1,6-Liter-V6-Turbohybridmotoren befeuert.



Für Ferrari ist Mugello 2020 der 1000. Formel-1-Lauf, das wäre an sich Grund für eine unvergessliche Feierstunde. Aber Ferrari fährt in diesem Jahr hinterher, die Tifosi müssen viel Geduld zeigen. Bisher fanden alle Saisonrennen hinter verschlossenen Türen statt – fürs Toskana-GP-Wochenende werden wenige Zuschauertickets verkauft werden. Konkret sind es 2880 Formel-1-Liebhaber, die ihre Helden jeden Tag vom Streckenrand aus zujubeln dürfen. Dabei werden je 1000 Zuschauer auf den Tribünen Centrale und Materassi platziert, die restlichen 880 Eintrittskarten gehen an die Mitglieder des Scuderia Ferrari Clubs, die auf der «Tribuna 58» Platz finden.



Wie das erste Formel-1-GP-Wochenende in Mugello verläuft, erleben Sie online oder vor der Flimmerkiste, hier die wichtigsten Sendetermine.





