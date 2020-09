1000. GP von Ferrari in Mugello: Zahlen und Fakten

​Wir stehen vor einem einmaligen GP-Wochenende: Ferrari feiert auf der hauseigenen Mugello-Rennstrecke den 1000. Formel-1-WM-Einsatz. Einige Zahlen und Fakten zum berühmtesten Rennstall der Welt.

Das hat es in der Königsklasse noch nie gegeben: Ein Rennstall bestreitet den 1000. WM-Lauf im Rahmen der Formel 1 seit 1950. Es gehört zur Formel-1-Historie, dass ausgerechnet Ferrari beim ersten WM-Lauf in Silverstone fehlte! Die Autos von Enzo Ferrari wurden beim nicht zur WM zählenden Grand Prix von Pau geschlagen, daraufhin beschloss der grosse Enzo Ferrari, keine Wagen nach England zu schicken, wo am 13. Mai erstmals ein Formel-1-WM-Lauf gefahren wurde.

Bei der Ferrari-Premiere in Monaco am 21. Mai traten für Ferrari Luigi Villoresi, Alberto Ascari und Raymond Sommer an. Ascari wurde Zweiter hinter Alfa Romeo-Fahrer Juan Manuel Fangio, Raymond Sommer wurde hinter Louis Chiron (Maserati) Vierter, Luigi Villoresi schied wegen Hinterachsschadens aus.

Ferrari hat in alle den Jahren die meisten Rekorde an sich gerissen, hier eine Übersicht.





Die wichtigsten Ferrari-Rekorde

Fahrer-WM-Titel (15)

Alberto Ascari 1952 und 1953

Juan Manuel Fangio 1956

Mike Hawthorn 1958

Phil Hill 1961

John Surtees 1964

Niki Lauda 1975 und 1977

Jody Scheckter 1979

Michael Schumacher 2000 bis 2004

Kimi Räikkönen 2007



Konstrukteurs-Pokale (16)

1961

1964

1975

1976

1977

1979

1982

1983

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2007

2008



Grand Prix-Einsätze (999)



WM-Saisons (71)



Pole-Positions (228)



Schnellste Rennrunden (254)



Siege (238)



Doppelsiege (84)



Dreifachsiege (8)



Vierfachsiege (2)



Siege in Folge (14)

Von der Schweiz 1952 bis Schweiz 1953



Podestränge (772)



WM-Punkte (8318,5)



Treuster Fahrer

Michael Schumacher (180 GP)



Siegreichster Fahrer

Michael Schumacher (72 Siege)



Rennrunden (113.065)



Führungsrunden (15.124)



Rennkilometer (580.021)



Führungskilometer (78.491)