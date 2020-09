Teamchef Franz Tost: Wie AlphaTauri zulegen kann

​Mit dem fabelhaften Sieg von Pierre Gasly hat sich AlphaTauri im Konstrukteurs-Pokal in den Windschatten von Ferrari gesetzt. Teamchef Franz Tost spricht über die Entwicklung des Rennstalls aus Faenza.

Wie schnell sich die Dinge in der Formel 1 doch ändern. Hätten wir während der Wintertests im Barcelona behauptet, Ferrari würde kein Rennen gewinnen, nach Monza nur auf dem sechsten Platz in der Markenwertung liegen und dort von AlphaTauri gefährdet – dann hätte sich wohl jeder Tifoso an die Stirn getippt. Aber genau an diesem Punkt stehen wir jetzt.

Ferrari fährt 2020 hinterher, und in der Form von Spa-Francorchamps und Monza ist es denkbar, dass die stolze Scuderia im Konstrukteurs-Pokal von AlphaTauri eingeholt wird. Das kleinere Red Bull-Team unter Teamchef Franz Tost hat mit Pierre Gasly sensationell den Grossen Preis von Italien gewonnen. Im ersten Teil unseres Gesprächs hat der Tiroler ausführlich über die tolle Leistung des Franzosen gesprochen. Nun sagt Tost exklusiv bei SPEEDWEEK.com, wie er die Saison sieht und wie es mit seiner Mannschaft weitergeht.

Franz, wie zufrieden bist du mit der Fahrzeugentwicklung 2020?

Das zu beantworten ist noch etwas zu früh. Wir bringen jetzt nach Mugello ein paar neue Teile am Unterboden. Mal sehen wie sich das auswirkt.

Welches würdest du nach Einsätzen auf ganz unterschiedlichen Rennstrecken als Stärke des AlphaTauri-Renners bezeichnen, in welchen Bereichen muss der Wagen weiter verbessert werden?

Wir verlieren zu viel in der Beschleunigungsphase. Die Traktion muss verbessert werden, zudem untersteuert das Auto im Scheitelbereich zu stark.

Abgesehen vom fabelhaften Sieg in Monza: Mit welchen Rennen dieser Saison bist du zufrieden, mit welchen nicht?

Am Red Bull Ring, in Silverstone und in Spa-Francorchamps waren wir gut, in Budapest schlecht.

Zum Feiern blieb keine Zeit, das nächste Rennen folgt umgehend, in Mugello. Was rechnet ihr euch für den Toskana-GP aus?

Das ist schwierig zu sagen. Wir haben keinerlei Daten von dieser Bahn. Unser Ziel besteht zunächst darin, beide Autos im Qualifying unter die schnellsten Zehn zu bringen, dann sehen wir weiter.

Wie geht ihr bei der Vorbereitung auf eine Strecke vor, wo noch nie ein Formel-1-GP-Wochenende stattgefunden hat? Sind Daten von früheren Testfahrten zu etwas nütze?

Wir haben in Mugello noch nie getestet, somit bleiben uns nur Simulationsübungen.

Ihr liegt in der Markenwertung auf Platz 7, in der Form von Belgien und Monza scheint es machbar, 14 Punkte auf Ferrari vor euch aufzuholen. Wie siehst du das?

Ich erwarte von uns eine starke zweite Saisonhälfte.

Wie setzt ihr bei der eingeschränkten Entwicklung für 2021 die Schwerpunkte? Und wie geht ihr bei der Ressourcen-Verteilung hinsichtlich der neuen Rennwagen-Generation 2022 vor?

Das wird ein schwieriger Spagat. Es hängt davon ab, wo wir in der Konstruktionsmeisterschaft liegen. Gibt es Chancen, Plätze zu gewinnen, konzentrieren wir uns auf die Entwicklung des bestehenden Autos. Wir dürfen aber die Entwicklung des nächstjährigen Autos nicht aus dem Fokus verlieren.





Italien-GP in Monza

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1.20:11,783h

2. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,415 sec

3. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +3,358

4. Lando Norris (GB), McLaren, +6,000

5. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +7,108

6. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +8,391

7. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,245

8. Esteban Ocon (F), Renault, +18,691

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +22,208

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +23,224

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,876

12. Romain Grosjean (F), Haas, +35,164

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +36,312

14. George Russell (GB), Williams, +36,593

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +37,533

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +55,199

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Antriebsschaden

Sebastian Vettel (D), Ferrari, Bremsen





WM-Stand Fahrer nach 8 von 17 Rennen

1. Hamilton 164 Punkte

2. Bottas 117

3. Verstappen 110

4. Stroll 57

5. Norris 57

6. Albon 48

7. Leclerc 45

8. Gasly 43

9. Sainz 41

10. Ricciardo 41

11. Pérez 34

12. Ocon 30

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Kvyat 4

16. Giovinazzi 2

17. Magnussen 1

18. Latifi 0

19. Räikkönen 0

20. Grosjean 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 281

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 98

4. Racing Point 82 (81)*

5. Renault 71

6. Ferrari 61

7. AlphaTauri 47

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung