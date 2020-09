Charles Leclerc (5.): «Haben Erwartungen übertroffen»

Dank der gelben Flaggen, die in Mugello im Q3 geschwenkt wurden, durfte sich Charles Leclerc über die fünftschnellste Runde freuen. Der Monegasse weiss, dass ihn im 1000. GP von Ferrari eine knifflige Aufgabe erwartet.

Natürlich hatte es Charles Leclerc sein starkes Quali-Ergebnis in Mugello auch der unfreiwilligen Schützenhilfe von Esteban Ocon zu verdanken, der im richtigen Moment von der Strecke zirkelte, als es im Q3 ernst wurde. Der Monegasse hatte seinen zweiten Versuch gerade absolviert und sich auf dem fünften Platz eingereiht, den er dank der gelben Flaggen, die der Renault-Pilot auslöste, auch nicht mehr verlor.

Der Freude des jungen Ferrari-Hoffnungsträgers tat dies aber keinen Abbruch. Im Sky Sports F1-Interview jubelte er strahlend: «Ich bin sehr glücklich mit der letzten Runde, ich habe alles hineingesteckt und mit dem fünften Platz haben wir die Erwartungen sicherlich übertroffen. Damit bin ich also sehr, sehr glücklich.»

Auch mit seinem Dienstwagen war der 22-Jährige zufrieden: «In Spa und Monza war es für das ganze Team extrem schwierig. Ich hatte wirklich Mühe, das Auto mit wenig Abtrieb zu fahren, die Balance war sehr knifflig.. Aber hier haben wir sie richtig hinbekommen und ich fühlte mich sehr wohl am Steuer.»

«Uns fehlt es zwar an Performance, um ganz vorne mitzukämpfen, aber die Fahrzeug-Balance stimmte heute und sie gab mir das nötige Vertrauen, um das Beste aus meiner Qualifying-Runde zu holen. Es war aber nicht einfach, denn die erste Q3-Runde drehte ich auf gebrauchten Reifen, der Wechsel auf die neuen Reifen für den letzten Versuch war nicht einfach. Aber letztlich haben wir es hinbekommen», schilderte Leclerc, der sich für den 1000. GP-Einsatz seines Teams viel vorgenommen hat.

«Es bietet sich eine gute Chance, aber andererseits müssen wir auch das Renntempo beachten, das andere Teams am Freitag an den Tag gelegt haben. Ziemlich viele der Autos, die hinter mir starten, waren am Freitag stärker als wir unterwegs. Es wird also schwierig, sie hinter mir zu halten. Aber das ist mein Job und ich werde alles geben», erklärte der zweifache GP-Sieger mit Blick aufs neunte Kräftemessen der Saison.

Qualifying, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,144 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,059 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,356

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,810

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,126

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,167

7. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,212

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,399

9. Carlos Sainz (E), McLaren, +2,726

10. Esteban Ocon (F), Renault, keine Zeit

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,496

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,710

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,710

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,714

15. Romain Grosjean (F), Haas, +2,110

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,981

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,076

18. George Russell (GB), Williams, +2,088

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,176

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,204