Ross Brawn über Valtteri Bottas: Psychischer Kampf

​Erneut fand Valtteri Bottas kein Rezept gegen seinen Mercedes-Stallgefährten Lewis Hamilton. Auch Formel-1-Sportchef Ross Brawn glaubt: Die WM-Chancen des Finnen schwinden von Rennen zu Rennen.

Alles schien für Valtteri Bottas zu laufen: Der Finne ging von Startplatz 2 in den Toskana-GP, konnte aber dank eines ausgezeichneten Starts in Führung gehen. Doch gleich folgte eine Safety-Car-Phase (Mehrfachkollision vor Kurve 2 mit Räikkönen, Gasly, Grosjean, Verstappen, Sainz und Stroll), wenige Runden später sogar Abbruch wegen der Massenkarambolage auf der Start/Ziel-Geraden, nach einem völlig misslungenen Neustart.

Ab diesem Zeitpunkt klappte nichts mehr bei Bottas: Beim ersten von zwei stehenden Neustarts nach Unterbrechungen kam Lewis Hamilton besser weg, beim zweiten fiel er sogar hinter Renault-Fahrer Daniel Ricciardo zurück. Am Ende blieb Bottas nur Rang 2, und Sieger Lewis Hamilton hat seinen Vorsprung in der WM auf 55 Punkte ausgebaut.

Formel-1-Sportchef Ross Brawn blickt auf den Toskana-GP zurück und sagt: «Valtteri Bottas muss Mugello mit dem Gedanken verlassen haben, dass er eine Siegertrophäe im Gepäck haben sollte. Der Finne war doch kurz nach dem Start in einer wunderbaren Ausgangslage.»

«Aber dann hat er den Sieg durch seine Finger schlüpfen lassen. Und er wird Mühe haben, eine erneute Niederlage gegen den Weltmeister zu verkraften. Was in der Toskana passiert ist, muss ihn schmerzen, und er wird sich die Frage stellen: Was kann ich tun, um besser zu sein als mein Stallgefährte?»



«Bottas ist noch immer im Titelrennen, aber mit jedem Rennen verringern sich seine Chancen. Das ist jetzt ein psychischer Kampf. Denn er hat bewiesen, dass er schnell genug ist, Hamilton zu schlagen. Aber Lewis ist umbarmherzig, er packt jede Gelegenheit, die sich ihm bietet, und das lässt der Konkurrenz wenig Spielraum.»



Valtteri Bottas vor seiner Abreise aus Mugello: «In diesem Jahr gab es viele Abschlusstrainings, in welchen ich nur ganz knapp geschlagen wurde, da ging es um Hundertstel. Und das hat einen grossen Einfluss gehabt auf Positionen und daher auf die Rennverläufe. Ich muss es schaffen, das Ruder herumzuwerfen, und ich bin überzeugt – meine Zeit wird kommen.»





Toskana-GP 2020, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31:55,955h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +4,942 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +7,910

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,476

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +15,638

6. Lando Norris (GB), McLaren, +18,931

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,751

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +27,785

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +29,247

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +29,595

11. George Russell (GB), Williams, +31,894

12. Romain Grosjean (F), Haas, +40,707

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Reifenschaden/Unfall

Esteban Ocon (F), Renault, Bremsen

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Crash





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0