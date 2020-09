​Max Verstappen: «Warum sollte Hamilton das tun?»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen ist es egal, wie viele GP-Siege und Titel seine Konkurrenten haben. Der Niederländer stellt klar: «Darüber denke ich nicht nach, ich schaue nur auf mich selbst.»

Dass Lewis Hamilton an diesem Wochenende in Sotschi den Siegesrekord von Michael Schumacher einstellen und seinen 91. GP-Sieg erringen kann, verlangt auch dem coolen Red Bull Racing-Star Max Verstappen Respekt ab. «Es ist natürlich ziemlich beeindruckend, wenn einer so viele Rennen und letztlich auch WM-Kronen gewinnen kann», erklärte er in Sotschi.

Für ihn selbst ändere das aber nur wenig, betonte der Niederländer gleichzeitig: «Darüber denke ich nicht wirklich nach, denn ich schaue auf mich selbst und versuche, selbst Rennen und Titel zu gewinnen. Mich kümmert nicht, wie viele GP-Siege und Titel die anderen Gegner haben, das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur mich selbst kontrollieren und versuchen, mit dem Team konkurrenzfähig zu sein, damit die Gegner nicht mehr gewinnen.»

Der 22-Jährige wurde in der Pressekonferenz auch auf den Vorschlag von Ex-Teambesitzer Eddie Jordan angesprochen, Lewis Hamilton zu Red Bull Racing zu holen, damit sich die beiden Ausnahmekönner direkt messen können. «Ich interessiere mich nur für den Titelgewinn», winkte der 22-Jährige ab. Und er fragte auch: «Warum sollte Hamilton das tun? Er will die WM gewinnen, genauso wie ich, und man versucht natürlich, im richtigen Team zu sein. Er ist das derzeit, aber schauen wir mal, was in Zukunft passieren wird.»

Mit Blick auf das anstehende Rennwochenende erklärte Verstappen gewohnt nüchtern: «Wir haben in Russland noch nie ein überragendes Wochenende erlebt und deshalb erwarte ich auch keine Wunder. Die Strecke umfasst viele langen Geraden und kurze 90-Grad-Kurven, das wird also nicht einfach. Aber das Ziel lautet natürlich weiterhin, aufs Podest zu fahren.»

Toskana-GP 2020, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31:55,955h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +4,942 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +7,910

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,476

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +15,638

6. Lando Norris (GB), McLaren, +18,931

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,751

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +27,785

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +29,247

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +29,595

11. George Russell (GB), Williams, +31,894

12. Romain Grosjean (F), Haas, +40,707

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Reifenschaden/Unfall

Esteban Ocon (F), Renault, Bremsen

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Crash

WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0

Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0