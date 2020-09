Robert Kubica: Mick Schumacher für Kimi Räikkönen?

​Der langjährige Formel-1-Fahrer Robert Kubica sagt, was er vom jungen Mick Schumacher hält und wieso ein Rücktritt von Grand-Prix-Routinier Kimi Räikkönen ein grosser Verlust wäre.

Mick Schumacher steht auf dem Sprung in die Formel 1. Der Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher hat sich in der aktuellen Formel-2-Saison stetig gesteigert und geht mit einem Vorsprung von acht Punkten auf den Engländer Callum Ilott in die finale Phase.

Sechs Rennen stehen noch aus, zwei davon steigen am kommenden Wochenende in Sotschi. Ferrari-Junior Schumacher wird für 2021 beim Kundenteam Alfa Romeo als Neuzugang gehandelt.

Dort also, wo Robert Kubica 2006 seine Karriere begann, damals noch BMW-Sauber. Der Pole sagt: «Es geht in die Richtung, auf die alle gehofft haben. Es wäre eine große Sache, nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Das ist ein großer Name, was nicht immer einfach ist für ihn. Aber er macht sich gut in der Formel 2. Viele Leute denken, dass ein großer Name die Sache einfacher macht, aber das ist nicht zwangsläufig so.»

Soll heißen: Ein Selbstläufer wird das nicht. «Die Formel 1 ist ein dynamischer Sport. Das Alfa Romeo-Team etwa macht einen guten Job. Wir sind nicht gut gestartet, aber es wird besser. Die Umgebung ist die gleiche, aber man muss auch Glück haben, ein konkurrenzfähiges Auto zu haben. Die Performance ist ein Schlüsselfaktor», so Kubica.



Gut möglich, dass Mick den GP-Haudegen Kimi Räikkönen ersetzen wird. Der Vertrag des Finnen, der laut Kubica «als Teamkollege so wortkarg wie zu Journalisten ist», läuft nach dieser Saison aus.



Robert weiter: «Ich habe großen Respekt vor ihm, er hat sehr viel Wissen und Erfahrung. Jeder hat seine eigene Arbeitsweise. Er redet nicht viel, aber ist sehr wertvoll für unser Team.»



Und wenn der «Iceman» tatsächlich aufhört? Kubica: «Die Formel 1 bewegt sich schnell nach vorne. Ich weiß nicht, was er vorhat und wie er seine nächste Saison sieht. Kimi ist ein fabelhafter Charakter und hat viele Fans, er bringt viele positive Vibes in die Formel 1. Es wäre ein Verlust für den Sport, wenn er aufhören würde.»





Toskana-GP 2020, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31:55,955h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +4,942 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +7,910

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,476

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +15,638

6. Lando Norris (GB), McLaren, +18,931

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,751

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +27,785

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +29,247

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +29,595

11. George Russell (GB), Williams, +31,894

12. Romain Grosjean (F), Haas, +40,707

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Reifenschaden/Unfall

Esteban Ocon (F), Renault, Bremsen

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Crash





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0