Russland-GP im Fernsehen: Erneut Wettersorgen

​Das Wetter könnte den Teams am russischen Grand-Prix-Wochenende auf dem Olympia-Gelände von Sotschi Sorgen machen: Denn für einmal ist es nicht klamm und nass, sondern im Gegenteil heiss.

Am GP-Wochenende von Russland in Sotschi haben wir schon so manche Überraschung erlebt: Das erste freie Training zum Russland-GP 2015 beispielsweise begann verspätet. Ein Teil der Strecke war nass, der andere trocken. Und das lag nicht an Regen, sondern an der Feuerwehr. Während die Welt über die im September 2015 anlaufende Diesel-Affäre bei Volkswagen staunte, hatte Sotschi seine ganz eigene Diesel-Affäre.

Die Piste war mit Diesel verschmutzt, an flottes Formel-1-Fahren war nicht zu denken. Der Treibstoff stammte ironischerweise von einem jener Fahrzeuge, das die Piste hätte reinigen sollen! Ein Dieselleck bei diesem Klapperlaster führte zu einem gemein-schmierigen Film auf der Bahn, der verringerte den Verzahneffekt zwischen Reifen und Pistenoberfläche. Auf gut deutsch: Es war arschglatt. Daher musste die Bahn mit Wasser zuerst tiefengereinigt werden.

Die verlorenen Trainingszeit tat doppelt weh, denn am Nachmittag übernahm Petrus die Pistenreinigung – sintflutartiger Regen. Nur acht Fahrer erzielten überhaupt eine Rundenzeit.

Das dritte freie Training wurde vom schweren Unfall von Carlos Sainz verkürzt, dessen Toro Rosso-Renner sich in Kurve 13 unter einen Ring aus TecPro-Barrieren schob. Sainz hatte Glück, denn einen schützenden Halo gab es damals an den GP-Autos nicht. Der Spanier wurde ins Krankenhaus gebracht, erhielt für Sonntag aber Startfreigabe. Ironischerweise führte dieses ganze Chaos zu einem überaus unterhaltsamen Rennen, was vor allem daran lag, dass die Teams viel zu wenig über das Verhalten der Reifen gelernt hatten.



Und 2020? Dieses Mal drehen sich die Sorgen der Teams um Temperaturen bis zu dreissig Grad – Pirelli hat aber die weichsten drei Mischungen bereitgestellt. Da ist Ärger mit dem Reifenverschleiss programmiert. Damit sie keine Minute der Action aus Sotschi verpassen, haben wir die TV-Termine für Sie zusammengestellt.





Toskana-GP 2020, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31:55,955h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +4,942 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +7,910

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,476

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +15,638

6. Lando Norris (GB), McLaren, +18,931

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,751

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +27,785

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +29,247

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +29,595

11. George Russell (GB), Williams, +31,894

12. Romain Grosjean (F), Haas, +40,707

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Reifenschaden/Unfall

Esteban Ocon (F), Renault, Bremsen

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Crash





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0