Russland-GP im Fernsehen: Mercedes jagt Rekord

Lewis Hamilton nach seinem Sieg in Sotschi 2019

​Vor dem ersten Training zum Grossen Preis von Russland in Sotschi: Mercedes-Benz ist auf dem Olympia-Gelände bislang ungeschlagen und stellt an diesem Wochenende vielleicht einen neuen Rekord auf.

Vor dem Grossen Preis von Russland in Sotschi sprechen viele Fans von Lewis Hamilton, der seinen 91. Formel-1-Sieg erringen kann – damit würde der Engländer gleichziehen mit dem grossen Michael Schumacher.

Mercedes jagt gleichzeitig einen anderen Rekord. Von der ersten Ausgabe des Rennens auf dem Olympia-Gelände bis 2019 haben die Weltmeister eine grandiose Serie hingelegt: Sechs Rennen, sechs Siege, makellose Bilanz. Die bisherigen Sotschi-Sieger heissen:

2014 Lewis Hamilton

2015 Lewis Hamilton

2016 Nico Rosberg

2017 Valtteri Bottas

2018 Lewis Hamilton

2019 Lewis Hamilton

Gewinnt Mercedes auch das Rennen 2020, so sind die Silbernen neuer, alleiniger Rekordhalter – sieben Siege beim gleichen Grand Prix hintereinander, das hat bislang noch kein Formel-1-Rennstall geschafft.



Den bisherigen Rekord teilt sich Mercedes mit McLaren mit sechs aufeinander folgenden Volltreffern in Monte Carlos, von 1988 bis 1993 (1988 Alain Prost, dann fünf Mal in Folge Ayrton Senna).



Wie sich das GP-Wochenende von Sotschi entwickelt, verfolgen die meisten Fans online oder vor dem Fernseher – hier die wichtigsten Sendetermine.





