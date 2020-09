Charles Leclerc: «Lewis Hamilton verdient Rekord»

Mercedes-Star Lewis Hamilton kann am Sonntag in Sotschi seinen 91. GP-Sieg einfahren und damit mit Rekord-Weltmeister Michael Schumacher gleichziehen. Der Brite verdient diesen Erfolg, betont Charles Leclerc.

Beim 1000. GP-Einsatz von Ferrari auf der Piste von Mugello, die der Scuderia gehört, erlebte das Ferrari-Duo einen schwierigen Rennsonntag. Immerhin gab es für beide Autos frische WM-Punkte: Charles Leclerc holte den achten Platz, Sebastian Vettel musste sich mit dem zehnten Rang begnügen.

Der Monegasse hatte sich nach einem starken Qualifying mehr erhofft und auch rückblickend fällt die Bilanz des jungen Hoffnungsträgers bescheiden aus. «Es fühlt sich immer sehr gut an, ein Ferrari-Fahrer zu sein, speziell, wenn das Rennen ein Heimspiel ist. Aber die Performance war nicht so, wie wir sie uns erwünscht hatten, und derzeit ist es schwierig. Ich hatte einen guten Samstag, was super war, aber am Sonntag war es dann deutlich schwieriger.»

Den italienischen Rundkurs hat der 22-Jährige ins Herz geschlossen: «Ich liebe die Strecke. Zunächst war ich skeptisch, was die Anzahl Überholmanöver während des Rennens angeht, tatsächlich lief es in dieser Hinsicht aber es sehr viel besser, auch wenn die Zwischenfälle und roten Flaggen natürlich hilfreich waren. Insgesamt war es aber einfacher als erwartet, zu überholen oder auch überholt zu werden.»

Natürlich wurde auch Leclerc auf Lewis Hamiltons Chance angesprochen, an diesem Wochenende mit Rekordsieger Michael Schumacher gleichzuziehen und den 91. GP-Sieg seiner Karriere zu erobern. «Lewis hat diesen Rekord verdient, er war in den vergangenen Jahren extrem konstant und kämpfte immer um Top-Positionen. Einerseits ist es natürlich traurig, dass der Rekord von Michael eingestellt wird, aber Lewis hat sich das erarbeitet und ich freue mich für ihn, wenn er es schaffen sollte.»

Toskana-GP 2020, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31:55,955h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +4,942 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +7,910

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,476

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +15,638

6. Lando Norris (GB), McLaren, +18,931

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,751

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +27,785

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +29,247

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +29,595

11. George Russell (GB), Williams, +31,894

12. Romain Grosjean (F), Haas, +40,707

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Reifenschaden/Unfall

Esteban Ocon (F), Renault, Bremsen

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Crash

WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0

Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0