Türkei-GP als Geisterrennen: Von 100.000 Fans auf 0

​Als bekannt wurde, dass erstmals seit 2011 ein Formel-1-WM-Lauf auf der Rennstrecke Instabul Park ausgetragen wird, träumten die Veranstalter von 100.000 Fans. Nun ist klar: Es wird ein Geisterrennen.

Die Euphorie in der Türkei war gross, nachdem Formel-1-CEO Chase Carey bestätigt hatte – die Formel 1 kehrt vor die Tore von Istanbul zurück, am 15. November 2020 findet erstmals seit neun Jahren auf der türkischen Rennstrecke «Istanbul Park» wieder ein Grand Prix statt.

Vural Ak vom Rennpromoter Intercity war sogar davon überzeugt: «Momentan könnten etwa 100.000 Zuschauer das Rennen unter Einhaltung der Abstandsregeln verfolgen.» Allerdings war Ak angesichts der unberechenbaren Entwicklung der Corona-Pandemie klug genug, auch anzufügen: «Wir müssen jedoch auf alles vorbereitet sein. Wenn die Pandemie-Zahlen schlimmer werden, könnte das Rennen auch ohne Zuschauer stattfinden.»

Und genau das passiert jetzt: Wenn die Königsklasse auf die anspruchsvolle Strecke zurückkehrt, werden wir nicht 100.000 Fans auf den Tribünen haben, sondern keine. Ali Yerlikaya, Gouverneur von Istanbul: «Im Rahmen der Bemühungen zur Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie und in Übereinstimmung mit der Empfehlung des Pandemie-Ausschusses der Provinz Istanbul wird der Formel-1-GP der Türkei ohne Zuschauer stattfinden.»



Vural Ak bestätigt: Der Vorverkauf zuvor war sehr erfreulich verlaufen, alleine am ersten Tag waren weit über 40.000 Tickets abgesetzt worden. Nun wird in den kommenden Wochen das Geld zurückerstattet.



Aus der Türkei werden derzeit pro Tag rund 1500 neue Infektionen mit Corona gemeldet, seit Anfang August steigen die Fallzahlen. Insgesamt haben mehr als 8600 Menschen ihren Kampf gegen Covid-19 verloren.





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone Circuit)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone Circuit)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)

13. September: Grand Prix der Toskana (Autodromo Internazionale del Mugello)

27. September: Grand Prix von Russland (Sochi Autodrom)

11. Oktober: Grosser Preis der Eifel (Nürburgring)

25. Oktober: Grand Prix von Portugal (Autódromo Internacional do Algarve)

1. November: Grand Prix der Emilia Romagna (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)

15. November: Grand Prix der Türkei (Intercity Istanbul Park)

29. November: Grand Prix von Bahrain (Bahrain International Circuit)

6. Dezember: Rolex Sakhir Grand Prix (Bahrain International Circuit)

13. Dezember: Grand Prix von Abu Dhabi (Yas Marina Circuit)