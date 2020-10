Kimi Räikkönen, Mick Schumacher bei Alfa Romeo 2021

​Schon am Freitag könnte bestätigt werden, was sich seit zwei Wochen verdichtet: Kimi Räikkönen hängt 2021 eine weitere Saison bei Alfa Romeo an, sein neuer Stallgefährte wird Mick Schumacher heissen.

Freitag, der 9. Oktober 2020, wird für Mick Schumacher ein wegweisendes Datum: Dann nimmt der 21jährige Deutsche erstmals an einem Training zu einem Formel-1-GP teil, als Freitagpilot in Diensten von Alfa Romeo. Seit Ende September verdichten sich die Anzeichen, wonach der Formel-2-Tabellenführer von Ferrari zur Saison 2021 hin in die Königsklasse befördert wird, anstelle des oft glücklos agierenden Antonio Giovinazzi.

Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseurs wird seine Traumpaarung erhalten. Der Franzose hatte erklärt: «Am liebsten würde ich mit Kimi Räikkönen weitermachen.» Für Vasseur war es immer klar – zwei junge Piloten im Team wird es nicht geben, ein Cockpit soll von einem erfahrenen Mann besetzt werden, beim zweiten Wagen hat Ferrari das Sagen. Und es fiel in den vergangenen Wochen auf, wie oft und wohlwollend Vasseur über Mick Schumacher sprach.

Wo dessen Weg hinführt, hatte auch Ferrari-Teamchef Mattia Binotto umrissen. «Der logische Schritt für Mick wäre ein kleineres Formel-1-Team, bei dem er alles kennenlernen kann.» Mit anderen Worten: Alfa Romeo.

Was den «Iceman» betrifft, so blieb Kimi Räikkönen immer bei seiner Version: «Wenn mir der Job Spass macht, dann fahre ich weiter.» Diese Entscheidung soll zu Gunsten einer weiteren Saison gefallen sein. Durchaus möglich, dass die Alfa Romeo-Fahrerpaarung 2021 aus Kimi Räikkönen und Mick Schumacher schon am 9. Oktober bekanntgegen wird.





Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0