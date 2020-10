Christian Horner (Red Bull Racing): Auf alles gefasst

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner weiss: Das Wetter am Nürburgring kann total verrückt spielen. Der Engländer sagt zum kommenden GP-Wochenende: «Wir sind auf alles gefasst.»

Vor dem GP-Wochenenden auf dem Nürburgring drehen sich die meisten Diskussionen unter Fans und Fachleuten vorwiegend um zwei Themen. Das erste Thema ist das Formel-1-Debüt von Mick Schumacher im Rahmen eines GP-Wochenendes, der 21-Jährige wird im ersten freien Training zum Eifel-GP einen Alfa Romeo fahren.

Das zweite Thema ist das launische Wetter. Die Formel 1 gastierte letztmals vor sieben Jahren in der Eifel, aber damals wurde der Grosse Preis von Deutschland im Juli ausgetragen, nun haben wir bald Mitte Oktober. Auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner schaut sich regelmässig an, was die Meteorologen zu berichten haben.

Horner weiss: «Einige Vorhersagen sprechen von Tiefsttemperaturen um die drei Grad. Das bedeutet – wir haben Winterjacken und lange Unterhosen mitgenommen, die wir letztmals bei den Wintertests in Barcelone gebraucht hatten.»

«Red Bull Racing durfte auf dem Nürburgring einige herausragende Rennen erleben. Wir haben 2013 mit Sebastian Vettel gewonnen. Mark Webber konnte auf dieser Strecke 2009 seinen ersten Sieg in der Formel 1 erringen. Und 2005 hätten wir in der Eifel eigentlich unseren ersten Podestplatz herausfahren müssen, aber dann war der Finger von David Coulthard am Knopf des Tempo-Begrenzers in der Boxengasse ein wenig zu nervös.»



«Letztlich ist es in Sachen Verhältnisse so: Ob du nun bei strahlendem Sonnenschein oder bei wirklich misslichem Wetter antrittst – was immer auf dem Nürburgring auf einen zukommt, du musst damit umgehen können.»





Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0