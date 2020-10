Laurent Mekies (Ferrari): «Unsere beste Leistung»

​Charles Leclerc hat auf dem Nürburgring einen bärenstarken vierten Platz herausgefahren. Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies findet: «Das ist unsere beste Leistung.» Sebastian Vettel steht auf Startplatz 11.

Ein Lebenszeichen von Ferrari: Der Monegasse Charles Leclerc hat im Abschlusstraining zum Grossen Preis der Eifel auf dem Nürburgring einen eher unerwarteten vierten Startplatz erkämpft.

Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies lobt: «Das ist unsere beste Qualifying-Darbietung, nicht nur, was die Platzierung angeht, auch wegen der Gesamtleistung. Charles hat wirklich einen tollen Job gemacht. Er fühlte sich auf der Bahn sofort wohl und wurde immer schneller. Am Ende hat er aus dem Auto alles herausgeholt und seine beste Trainingsplatzierung 2020 egalisiert.» Auch beim britischen Grand Prix in Silverstone hatte der zweifache GP-Sieger den vierten Startplatz herausgefahren.

Laurent Mekies weiter: «Sebastian Vettel hat etwas Schwierigkeiten gehabt und es nicht ins letzte Quali-Segment geschafft. Immerhin hat er für Sonntag freie Reifenwahl.»

Wieso konnte Leclerc so aufgeigen? Laurent Mekies: «Wir hatten schon in Sotschi neue Teile am Wagen, und am Nürburgring haben wir nachgelegt.» In der Eifel mit verbesserten Luftleit-Elementen und einem neuen Fahrzeugboden.



Laurent Mekies: «Die neuen Teile haben uns geholfen, wir würden diese Schritte nicht als riesig bezeichnen. Aber die Leistungsdichte im Mittelfeld ist so extrem, dass schon kleine Verbesserungen eine grosse Wirkung erzielen. Für uns ist wichtiger, dass die Arbeit in die richtige Richtung geht, im Hinblick auf den letzten WM-Teil 2020, aber vor allem auch im Hinblick auf 2021.»



Wo wird für Ferrari im Rennen die Reise hingehen? Mekies ist vorsichtig: «Das ist für mich unsicherer denn je. Denn die Rennställe haben hier am Nürburgring viel zu wenig Erfahrungswerte. Was uns angeht, so erlaubt uns das Trainingsergebnis, dass wir mit unterschiedlichen Strategien ins Rennen gehen können. Wir werden versuchen, jede Gelegenheit beim Schopf zu packen.»





Qualifying, Nürburgring

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:25,269 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,256 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,293

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,766

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,778

6. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,954

7. Esteban Ocon (F), Renault, +0,973

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,189

9. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,435

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,440

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,469

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,507

13. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,579

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,667

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,856

16. Romain Grosjean (F), Haas, +2,283

17. George Russell (GB), Williams, +2,295

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,543

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,548

20. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +2,752





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0