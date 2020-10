Renault: Bahrain mit Junioren, Alonso in Abu Dhabi?

​Renault organisiert für Guanyu Zhou, Christian Lundgaard und Oscar Piastri einen Formel-1-Test in Bahrain – mit einem zwei Jahre alten GP-Renner R.S.18. Steigt dafür Fernando Alonso in Abu Dhabi ein?

Renault lässt sich das Nachwuchsprogramm etwas kosten: Ab 29. Oktober wird mit einem zwei Jahre alten Formel-1-Auto des Typs R.S.18 vier Tage lang auf dem Bahrain International Circuit gefahren: Hinters Lenkrad dürfen die drei derzeit vielversprechendsten Fahrer aus der «Renault Sport Academy» – der Däne Christian Lundgaard, Vierter in der Formel 2, der Chinese Guanyu Zhou, im Zwischenklassement der Formel 2 Achter, dazu der Australier Oscar Piastri, der 2020 den Formel-3-Titel erobert hat.

Die Formel 1 plant nach dem WM-Finale von Abu Dhabi Mitte Dezember einen Nachwuchsfahrertest. Die vorgezogenen Probefahrten von Renault für Zhou, Lundgaard und Piastri in Bahrain nähren Gerüchte, wonach die Franzosen beim letzten Test des Jahres Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso ins Auto setzen wollen. Derzeit lobbyieren mehrere GP-Rennställe beim Autosport-Weltverband FIA, dass der Test über den Einsatz von Nachwuchsleuten hinausgeht. Ferrari möchte Carlos Sainz ins Auto setzen, Racing Point würde gerne einen Tag mit Sebastian Vettel arbeiten.

Zurück zu den Renault-Junioren: Am 29. Oktober steigt der 19jährige Däne Lundgaard ein. Er hat in dieser Formel-2-Saison zwei Rennen gewonnen (Red Bull Ring und Mugello) und stand sechs Mal auf dem Siegerpodest. Am 30. Oktober übernimmt der 19jährige Piastri aus Melbourne. Er gewann auf dem Weg zum Formel-3-Titel zwei Mal (Red Bull Ring und Barcelona) und stand ebenfalls sechs Mal auf dem Podest. Die letzten zwei Tage (1./2. November) übernimmt dann der 21jährige Zhou, der 2020 in Sotschi gewinnen konnte und fünf Mal auf dem Formel-2-Siegerpodest auftauchte.

Für Lundgaard und Zhou wird es der zweite Test mit einem zwei Jahren alten Formel-1-Renault sein, Piastri wird erstemals in einem GP-Renner sitzen.





Formel-2-Sprintrennen in Sotschi

1. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, 10:01,184

2. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +0,818

3. Mick Schumacher (D), +4,816

4. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +6,459

5. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, +7,670

6. Yuki Tsunoda (J), Carlin, +8,282

7. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing, +9,141

8. Dan Ticktum (GB), DAMS, +9,769

9. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, +10,506

10. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, +11,244

11. Jehan Daruvala (IND), Carlin, +11,988

12. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +12,438

13. Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, +13,536

14. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +14,053

15. Marino Sato (J), Trident, +14,611

16. Giuliano Alesi (F), MP Motorsport, +15,032

17. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +15,717

18. Juri Vips (EST), DAMS, +17,100

19. Roy Nissany (IL), Trident, +17,757

20. Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, +38,002

Out

Jake Hughes (GB), BWT HWA Racelab, Kollision mit Semaia

Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, Kollision mit Hughes





Stand nach 20 von 24 Rennen

1. Schumacher 191

2. Ilott 169

3. Tsunoda 147

4. Lundgaard 145

5. Shwartzman 140

6. Mazepin 140

7. Delétraz 124

8. Zhou 119,5

9. Ghiotto 104

10. Drugovich 79

11. Ticktum 78,5

12. Aitken 47

13. Nobuharu Matsushita (J) 42

14. Armstrong 38

15. Daruvala 36

16. Vips 16

17. Alesi 8

18. Markelov 5

19. Nissany 5

20. Sean Gelael (RI) 3

21. Piquet 2

22. Sato 1

23. Hughes 0

24. Samaia 0