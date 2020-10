Haas 2021 mit neuen Fahrern: Auch Kevin Magnussen weg

​Nach Romain Grosjean bestätigt auch der Däne Kevin Magnussen: Er wird 2021 nicht mehr für Haas fahren. Die US-Amerikaner treten in der kommenden GP-Saison mit zwei neuen Fahrern an.

Am Morgen des 22. Oktober ging alles sehr schnell: Romain Grosjean verkündete via Facebook, dass er 2021 nicht mehr Teil des US-amerikanischen GP-Teams Haas mehr sein wird; dann zog Kevin Magnussen auf Twitter nach – auch der 28jährige Däne verlässt den Rennstalls des Werkzeugmaschinen-Herstellers Gene Haas!

Kevin Magnussen schreibt auf Twitter: «Die 2020er Saison wird meine letzte sein mit dem Haas F1 Team. Ich habe vier Jahre in diesem Team genossen und schaue mit Dankbarkeit zurück auf eine fabelhafte Reise.»

«Teil eines neuen Rennstalls zu sein, war für mich eine Herausforderung, die ich gerne annahm und die ich als bereichernd empfunden habe. Ich habe Erfahrungen gemacht, die mir geholfen haben, ein kompletterer Racer zu werden. Ich danke Teambesitzer Gene Haas und Teamchef Günther Steiner für ihr Vertrauen.»

«Was meine Zukunft angeht: Ich arbeite daran und werde Euch so bald es geht informieren. Inzwischen werde ich alles daran setzen, bei meinen letzten sechs Rennen für Haas die bestmöglichen Ergebnisse zu erkämpfen.»



Kevin Magnussen fuhr bisher insgesamt 113 WM-Läufe, 73 davon für Haas. Sein bestes Formel-1-Ergebnis ist Rang 2 in Australien 2014 (damals mit McLaren), für Haas war es Rang 5 in Bahrain 2018.



In der Corona-verkürzten Saison 2020 konnte Magnussen bislang nur einmal punkten – als Zehnter in Ungarn.





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0