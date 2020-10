Mick Schumacher: Keine Strafe nach Sieg in Sotschi

​​Wirbel um den Ferrari-Nachwuchspiloten Mick Schumacher nach seinem Sieg in Sotschi: Vier gegnerische Teams wollten eine milde Strafe gegen seinen Rennstall nicht akzeptieren. Nun geben sie klein bei.

Mick Schumacher musste lang um seinen Sieg im Formel-2-Hauptrennen von Sotschi zittern. Denn vier gegnerische Rennställe hatten ihre Absicht erklärt, ein Urteil gegen Schumachers Prema-Team anzufechten – weil es ihrer Ansicht nach zu milde war.

Was war in Russland passiert? Im Formel-2-Hauptrennen kam Mick Schumacher sehr spät zu seinem Reifenwechsel an die Box. Fernsehbilder zeigten, wie Prema-Teamchef Rene Rosin vom Kommandostand an der Boxenmauer zu seinen Mechanikern hinübergestikulierte – die eigentlich auf den anderen Prema-Fahrer warteten, auf den St. Petersburger Robert Shwartzman. Die Prema-Jungs fertigten dann beide Fahrer in Folge ab, Schumacher gewann, Shwartzman wurde nach Problemen mit dem Festzurren des linken Hinterrads Elfter.

Das Entscheidende: In der Formel 2 müssen zwölf Fachleute genannt werden, die im Rennen am Wagen arbeiten dürfen. Jede Kommunikation eines Aussenstehenden zu diesem Dutzend ist in dieser Zeit nicht erlaubt. Es kam zu einer Untersuchung durch die Rennkommissare, die allerdings befanden, dass die Fuchtelei von Rosin «keinen Einfluss hatte auf den Einsatz der Prema-Fahrzeuge und daher kein Regelverstoss vorliegt».

Die Regelhüter verhängten allerdings eine Strafe in Höhe von 10.000 Euro, «weil seine Handlung missverstanden werden kann für jemanden, der Ablauf der Handlungen sowie Kamerawinkel nicht genau kennt. Die Aktion des Teamchefs war dem Wettbewerb abträglich.»



Gemäss FIA-Reglement hatten die Gegner vier Tage Zeit, um gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Vier Rennställe (darunter angeblich ART, Carlin, DAMS und UNI-Virtuosi) murrten, dass es nicht zu einer härteren Strafe gekommen sei – etwa in Form einer Zeitstrafe gegen Mick Schumacher. Sie teilten den Regelhütern des Autosport-Weltverbands FIA ihre Absicht mit, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Doch aus der Absicht auf Rekurs ist nichts Handfestes geworden, damit hat das Ergebnis des Sotschi-Hauptrennens Bestand, Mick Schumacher behält seinen Sieg und ein schönes Punktepolster als Tabellenführender der Formel 2.





Formel-2-Hauptrennen in Sotschi

1. Mick Schumacher (D), Prema Racing, 55:02,871

2. Yuki Tsunoda (J), Carlin, 1:48,688, +6,358

3. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing, +9,482

4. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, +9,507

5. Jehan Daruvala (IND), Carlin, +15,225

6. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +22,183

7. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +23,129

8. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, +25,392

9. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +26,940

10. Dan Ticktum (GB), DAMS, +29,525

11. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, +35,582

12. Jake Hughes (GB), BWT HWA Racelab, +37,535

13. Marino Sato (J), Trident, +46,326

14. Giuliano Alesi (F), MP Motorsport, +48,045

15. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +52,107

16. Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, +67,006

17. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, +68,704

18. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +79,307

Out

Roy Nissany (IL), Trident, Unfallschäden

Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, Unfallschäden

Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, Unfall

Juri Vips (EST), DAMS, Unfall, Motor abgestorben





Formel-2-Sprintrennen in Sotschi

1. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, 10:01,184

2. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +0,818

3. Mick Schumacher (D), +4,816

4. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +6,459

5. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, +7,670

6. Yuki Tsunoda (J), Carlin, +8,282

7. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing, +9,141

8. Dan Ticktum (GB), DAMS, +9,769

9. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, +10,506

10. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, +11,244

11. Jehan Daruvala (IND), Carlin, +11,988

12. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +12,438

13. Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, +13,536

14. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +14,053

15. Marino Sato (J), Trident, +14,611

16. Giuliano Alesi (F), MP Motorsport, +15,032

17. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +15,717

18. Juri Vips (EST), DAMS, +17,100

19. Roy Nissany (IL), Trident, +17,757

20. Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, +38,002

Out

Jake Hughes (GB), BWT HWA Racelab, Kollision mit Semaia

Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, Kollision mit Hughes





Stand nach 20 von 24 Rennen

1. Schumacher 191

2. Ilott 169

3. Tsunoda 147

4. Lundgaard 145

5. Shwartzman 140

6. Mazepin 140

7. Delétraz 124

8. Zhou 119,5

9. Ghiotto 104

10. Drugovich 79

11. Ticktum 78,5

12. Aitken 47

13. Nobuharu Matsushita (J) 42

14. Armstrong 38

15. Daruvala 36

16. Vips 16

17. Alesi 8

18. Markelov 5

19. Nissany 5

20. Sean Gelael (RI) 3

21. Piquet 2

22. Sato 1

23. Hughes 0

24. Samaia 0