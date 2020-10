Max Verstappen (Red Bull Racing/3.): «Wie auf Eis»

​Qualifying zum Portugal-GP: Der Niederländer Max Verstappen erobert mit seinem Red Bull Racing-Honda den dritten Startplatz: «Vieles, was hier passiert, ist merkwürdig. Du fährst wie auf Eis.»

Solide Leistung von Red Bull Racing-Star Max Verstappen im Qualifying zum Grossen Preis von Portugal. Der Niederlander nach dem Abschlusstraining im Autódromo Internacional do Algarve: «Das Schwierigste war, die Reifen zum Arbeiten zu bringen, weil der Belag so neu ist. Es kommt vor, dass die Temperaturen der Reifen vorne und hinten nicht gleichmässig sind, dann hast du alle Hände voll zu tun. Das ist hin und wieder ein wenig ein Schuss ins Blaue. Dennoch bin ich zufrieden damit, wie meine Qualifikation verlaufen ist. Meine Runde in Q3 war gut.»

«Wir sind nicht weit von Mercedes entfernt. Ich hoffe, ich kann im Rennen ebenfalls in der Nähe bleiben. Ich kann auf der sauberen Seite ins Rennen gehen, das ist schon mal gut. Zudem werde ich auf den weichen Reifen losfahren, die beiden Mercedes starten ja auf mittelharten Walzen. Aber Kurve 1 ist keine ideale Kurve für einen Angriff. Also muss ich versuchen, gleich beim Start an Valtteri vorbei zu kommen.»

«Was dann im Rennen passiert, ist für alle ein wenig Neuland. Denn keiner weiss so richtig, wie sich die Reifen im Grand Prix verhalten werden. Ich lass das auf mich zukommen.»

«Der frische Asphalt bedeutet, dass es im Grunde nur eine schnelle Linie gibt. Aber Vieles, was hier passiert, ist merkwürdig. So fuhr ich meine schnellste Runde beispielsweise im ersten Quali-Segment. Nachher war ich nicht mehr in der Lage, an diese Zeit heranzukommen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir in Quali 1 mehr Zeit hatten, die Reifen auf Temperatur zu bringen.»



«Für mich macht das derzeit nicht so viel Spass. Du rutschst einfach viel zu sehr herum. Als ich im Januar hier war und die Piste mit einem GT-Renner erkundete, da dachte ich – mit einem Formel-1-Auto wird das der Hammer. Jetzt bin ich enttäuscht. Diese Rennwagen bauen so viel Haftung auf, aber weil es so rutschig ist, kannst du nicht richtig angreifen, du fährst wie auf Eis.»





Qualifying Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,652 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,102 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,252

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,438

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,571

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,785

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,868

8. Lando Norris (GB), McLaren, +0,873

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,151

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault keine Zeit

11. Esteban Ocon (F), Renault, +0,962

12. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,974

13. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,076

14. George Russell (GB), Williams, +1,136

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,267

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,549

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,671

18. Romain Grosjean (F), Haas, +1,712

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,856

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,125