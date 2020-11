Jos Verstappen: «Honda-Motor 2021 noch besser»

​Der Niederländer Jos Verstappen über den ärgerlichen Ausfall seines Sohnes Max im Emilia Romagna-GP und über die Arbeit von Honda für die nächste Saison: «Der Motor für 2021 ist schon heute besser.»

Max Verstappen hätte in Imola den zehnten Podestplatz der Saison 2020 einfahren müssen, aber das Glück war nicht auf seiner Seite: Vermutlich aufgrund von Schäden durch Trümmer auf der Bahn ging der rechte Hinterreifen kaputt – Dreher in ein Kiesbett, aus.

Max’ Vater Jos Verstappen, selber 107facher GP-Teilnehmer, ärgert sich: «Das war wirklich eine bittere Pille», sagt er in der Sendung Peptalk unserer Kollegen von Ziggo Sport. «Das kam aus heiterem Himmel, alles hatte zuvor so gut ausgesehen. Zum Glück geschah es an einer Stelle, die verhältnismässig sicher war. Vier Kurven später hätte ein solcher Reifenplatzer gravierendere Folgen haben können. Aber es ist trotzdem jammerschade.»

Verstappen senior, WM-Zehnter der Saison 1994, fährt fort: «Das war jetzt der vierte Ausfall in der Saison 2020. Wir nähern uns langsam dem Schluss des GP-Jahres. Ich finde, das Auto von Red Bull Racing ist schneller geworden. Nun hoffe ich, der nächstjährige Renner von RBR wird noch besser, und Max kann bei der Vergabe des WM-Titels 2021 ein Wörtchen mitreden.»

«Die Entwicklung läuft natürlich längst. So hat Max in Portugal einen Unterboden im Hinblick auf die Saison 2021 ausprobiert. Wir müssen in jeder Hinsicht zulegen – Chassis und Motor. Honda arbeitet an einer komplett neuen Antriebseinheit, die schon jetzt besser ist als das heutige Triebwerk. Da sieht es also positiv aus. Und ich weiss, wie hoch Red Bull Racing die Ärmel hinsichtlich des Fahrwerks krempelt.»



Noch ist nicht klar, wer 2021 an der Seite von Max Verstappen für Red Bull Racin antreten wird. Der 48jährige Verstappen findet: «Max braucht einen starken Teamgefährten. Ich schätze, das Cockpit wird an Alex Albon, Sergio Pérez oder Nico Hülkenberg gehen.»





Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck





WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0