Max Verstappen (Red Bull Racing/1.): «Wie auf Eis»

​Red Bull Racing-Honda-Star Max Verstappen fährt in den ersten beiden freien Trainings zum Grossen Preis der Türkei Bestzeit. Aber der Niederländer stellt fest: «Das ist Fahren wie auf Eis.»

Als das vorderhand letzte GP-Wochenende auf dem Istanbul Park Circuit 2011 zu Ende ging, stand ein Red Bull Racing-Fahrer ganz oben: Sebastian Vettel. Neun Jahre später schliesst RBR nahtlos an diese Spitzenposition an – der Niederländer Max Verstappen hat in beiden freien Trainings zum Grossen Preis der Türkei Bestzeit erzielt.

Natürlich hatten die Fahrer und ihre Ingenieure bei verhaltenen Temperaturen im November und angesichts eines frischen Belags mit einer rutschigen Bahn gerechnet. Aber dass es gleich so schlimm werden würde? Max stellte zwischendurch am Funk fest: «Das ist Fahren wie auf Eis.» Auch der neunfache GP-Sieger war einer jener Piloten, die einen (harmlosen) Dreher nicht verhindern konnten, verletzt wurde höchstens der Stolz.

Der gegenwärtige WM-Dritte anschliessend: «Das war ein positiver Tag für uns. Das Auto hat gut funktioniert, wir dürfen wirklich zufrieden sein.»

Zu den Pistenverhältnissen sagt Max: «Der Grip könnte kaum schlechter sein, es fühlt sich wirklich an wie auf Eis, das ist viel schlimmer als vor ein paar Wochen in Portimão. Aber unterm Strich sind die Streckenbedingungen für alle gleich, also müssen wir uns darauf einstellen.»



Die Wetterprognose für Samstag ist nicht gut. Regen ist angesagt, wenn um 15.00 Uhr Lokalzeit das Qualifying beginnen soll (13.00 Uhr unserer Zeit). Max weiss: «Ich kann nur hoffen, dass sich die Vorhersagen nicht bewahrheiten, denn dann müssen wir wohl mit Spikes fahren! Wir werden bei der Fahrerbesprechung mit Rennleiter Michael Masi thematisieren, wieso dieser Belag so aussergewöhnlich rutschig ist. Die Rundenzeiten liegen gut fünf Sekunden über jenen Werten, die wir eigentlich berechnet hatten.»



«Theoretisch baut eine Bahn im Laufe eines Wochenendes mehr und mehr Grip auf. Doch der Asphalt war am Donnerstagabend gereinigt worden und am Freitagmorgen noch einmal. Aber dadurch wurde alles nur viel schlimmer. Als wir das erste Training aufnahmen, war die Bahn teilweise noch feucht.»



Verstappen über die Aussichten auf den weiteren Verlauf des Wochenendes: «Hoffentlich sind wir im Qualifying bei der Musik, und im Rennen weisst du ohnehin nie, was passiert.»





2. Training, Istanbul

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,330 min

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,401 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,575

4. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,850

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,033

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,359

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,614

8. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,692

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,967

10. Lando Norris (GB), McLaren, +2,577

11. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +2,774

12. Esteban Ocon (F), Renault, +3,050

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,163

14. Carlos Sainz (E), McLaren, +3,168

15. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +3,542

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +3,602

17. George Russell (GB), Williams, +3,972

18. Romain Grosjean (F), Haas, +4,240

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,477

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +5,158





1. Training, Istanbul

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,077 min

2. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,241 sec

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,430

4. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,466

5. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,543

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,661

7. Lando Norris (GB), McLaren, +2,139

8. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,426

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +2,552

10. Esteban Ocon (F), Renault, +3,351

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,431

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +3,535

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +4,407

14. Romain Grosjean (F), Haas, +4,948

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,148

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +5,958

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +6,777

18. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,079

19. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,385

20. George Russell (GB), Williams, +14,179