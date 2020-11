Lewis Hamilton (Mercedes): «Eine Katastrophe» 13.11.2020 - 16:27 Von Vanessa Georgoulas

Formel 1 © LAT Lewis Hamilton

Mercedes-Star Lewis Hamilton musste sich am Trainingsfreitag in Istanbul mit dem 4. Platz auf der Zeitenliste begnügen. Der WM-Leader beklagte sich über den neuen Asphalt, der die Strecke in eine Rutschbahn verwandelte.