Neuer GP in Saudi-Arabien: Action statt Optik

Im November 2019 gastierte die Formel E in Saudi-Arabien

​Im November 2021 wird auf einem Strassenkurs in Dschidda der erste Formel-1-GP von Saudi-Arabien ausgetragen. Die Veranstalter betonen: Die Pistenführung soll Action begünstigen, nicht nur schön aussehen.

GP-Premiere im kommenden Jahr: Formel-1-CEO Chase Carey hat einen Vertrag abgeschlossen, damit die Königsklasse 2021 erstmals in Saudi-Arabien antritt, als Nachtrennen. Gefahren wird am 28. November 2021 auf einem Strassenkurs in Dschidda, der wichtigsten Hafenstadt des Landes. Längerfristig soll der WM-Lauf dann weiterziehen auf eine permanente Rennstrecke, auf dem Gelände des Unterhaltungskomplexes Quiddiya (südwestlich von Riad). Der Qiddiya-Rundkurs, der aus der Feder des österreichischen GP-Rentners und ORF-Experten Alex Wurz stammt und den strengsten FIA-Standards genügen soll, soll ab 2023 bereit sein.

Noch steht die Pistenführung für das Rennen im kommenden Jahr nicht komplett fest. Eine Passage entlang der Corniche, der Prachtsstrasse von Dschidda entlang des Roten Meers ist ein Muss. Natürlich wollen die Organisatoren ihr Land so attraktiv wie möglich in die Auslage stellen, aber bei der Planung des Kurses soll Action im Mittelpunkt stehen, nicht eine schöne Optik.

Verantwortlich für die Bahn ist der deutsche Rennstrecken-Architekt Hermann Tilke. Prinz Khalid Bin Sultan Al Faisal, Präsident des Motorsportverbandes von Saudi-Arabien: «Wir wollen ein aufregendes Rennen ermöglichen. Wir wollen eine Strecke, auf welcher die Fahrer überholen können. Ein Formel-1-Rennen soll Spektakel bieten. Also werden wir dafür die Grundlage schaffen. Racing steht an oberster Stelle, nicht die Szenerie.»



«Wer sich die Corniche ansieht, der weiss – das wird kein langsames Rennen. Wir haben uns genau angesehen, was im Ausland passiert. Niemand wird bestreiten, welch wundervoller Rahmen Monte Carlo für die Formel 1 ist. Aber seien wir ehrlich: Viel überholt wird dort nicht. Wir glauben, dass wir beides unter einen Hut bringen: tollen Rennsport und eine schöne Kulisse. Wir wollen etwas ganz Besonderes erzeugen. Wir wollen uns von den anderen Grands Prix abheben. Und das werden wir schaffen.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

9. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

6. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

1. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

5. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

3. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

5. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi