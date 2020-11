Bahrain-GP: Haas von Romain Grosjean in Flammen!

Romain Grosjean flog nach dem Start zum Bahrain-GP ab und sein Renner ging in Flammen auf

Romain Grosjeans Haas-Renner verwandelte sich nach dem Start zum Bahrain-GP in einen Feuerball, als der Genfer ausgangs der dritten Kurve in die Streckenbegrenzung krachte. Der GP-Star zog sich leichte Verbrennungen zu.

Die Reifen standen vor dem Start zum ersten Bahrain-Rennen der Formel-1-Stars im Mittelpunkt. Denn der Flutlicht-GP auf dem Wüstenkurs fordert das schwarze Gold enorm, und die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, die aus der ersten Reihe losfahren durfte, hatten mit blick auf die verbliebenen Reifensätze einen Nachteil gegenüber den hinter ihnen lauernden Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Alex Albon.

Die Sternfahrer verfügten nur über je einen Satz der harten Mischung, während die Herausforderer in der zweiten Reihe hatten je deren zwei. Kein Wunder, erklärte Polesetter Hamilton vor dem Rennen, dass er mit mindestens zwei, vielleicht sogar drei Stopps rechne.

Hinter den Spitzenreitern belegten Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Lando Norris und Daniil Kvyat die weiteren Top-10-Startplätze. Erst danach folgten die beiden Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel und Charles Leclerc in der sechsten Startreihe vor Lance Stroll, George Russell, Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi, Kimi Räikkönen, Kevin Magnussen, Romain Grosjean und Nicholas Latifi.

Die meisten Fahrer starteten auf den Medium-Reifen ins drittletzte Rennen der Saison, nur Sainz wählte die weichen Reifen während Leclerc, Grosjean und Latifi die harte Mischung für den ersten Stint gewählt hatten.

Beim Start konzentrierte sich aber alles vorerst auf die Spitzenreiter, und Hamilton konnte die Spitzenposition verteidigen. Sein Teamkollege Bottas verlor gleich auf den ersten Metern mehrere Positionen, während Verstappen die zweite Position übernahm. Auch Albon büsste eine Position gegenüber Pérez ein, und Ricciardo reihte sich hinter den Top-5 auf der sechsten Position ein. Vettel fiel auf den 15. Platz zurück, Leclerc war als Zehnter unterwegs, als die rote Flagge gezeigt wurde.

Denn weiter hinten im Feld geriet Romain Grosjean bei einem Abflug mit dem AlphaTauri von Daniil Kvyat zusammen, krachte in die Streckenbegrenzung und sein Renner wurde auseinandergerissen und ging in Flammen auf. Beim spektakulären Unfall hatte der Genfer offenbar Glück im Unglück, denn er kam schnell aus dem Auto und war bald darauf im Medical Car zu sehen. Das Team meldete, dass es Grosjean gut gehe, er habe sich nur an den Händen und Knöcheln leichte Verbrennungen zugezogen.