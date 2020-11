Red Bull: Juri Vips bleibt, Sérgio Sette Câmara geht

​Der Estländer Juri Vips arbeitet begleitet am GP-Wochenende von Bahrain Red Bull Racing und AlphaTauri und ist offizieller Ersatzfahrer. Diesen Posten verliert der Brasilianer Sérgio Sette Câmara.

In den beiden Red Bull-Rennställen Red Bull Racing und AlphaTauri wird gehofft, dass alle vier Einsatzpiloten gesund bleiben – denn die üblichen Ersatzfahrer sind beide selber im Renneinsatz und nicht in Bahrain.

Der Westschweizer Sébastien Buemi und der Brasilianer Sérgio Sette Câmara, stehen beim Vorsaisontest der Formel E in Valencia im Einsatz, für Nissan bzw. Dragon-Penske.

Dr. Helmut Marko, Motorsportchef von Red Bull Racing, stellt auf Nachfrage klar: «Juri Vips ist unser Ersatzmann.» Das war der Estländer schon in der Türkei.

Vips ist seit einem 300-Kilometer-Test kürzlich in Silverstone in einem RB8 im Besitz der Superlizenz, dem Formel-1-Führerschein, um an GP-Wochenenden teilnehmen zu können.



Denn die Rennerfolge von Vips sind 2020 überschaubar. Wegen der Coronakrise ist das geplante Programm in der japanschen Superformula kollabiert, in der Formel 2 hat Juri als Ersatzmann des verletzten Sean Gelael bei DAMS gute Leistungen gezeigt (Siebter und Dritter bei den Rennen in Mugello).



Sérgio Sette Câmaras Zeit bei Red Bull geht zu Ende. Der Pilot aus Belo Horizonte war im März unmittelbar vor Melbourne als Ersatzpilot benannt worden, ersetzte dann vor den sechs Berliner Rennen der Formel E den Neuseeländer Brendon Hartley bei Dragon-Penske und wurde nun vom US-merikanischen Team auch für die Saison 7 der Formel E als Stammpilot bestätigt. Sérgio Sette Câmara werde 2021 nicht mehr Red Bull-Ersatzmann sein, lässt Marko wissen.





Qualifying, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,264 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,289 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 0,414

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,010

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,058

6. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,153

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1,155

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,184

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1,278

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,354

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,885

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,901

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +2,293

14. George Russell (GB), Williams, +3,954

15. Carlos Sainz (E), McLaren, keine Zeit

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,227

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,546

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,847

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2,874

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,918





WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0