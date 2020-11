Lewis Hamilton (1.) zu Grosjean: Bilder schockierend

​Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton fährt beim Grossen Preis von Bahrain zu seinem elften Saisonsieg. Sein kraftvollster Eindruck: «Die Bilder vom Unfall von Romain Grosjean waren schockierend.»

Lewis Hamilton war nicht so aufgedreht wie sonst nach einem Sieg. Das liegt zunächst mal daran, dass dem ganzen Vollgaszirkus ein riesiger Schreck in die Glieder fuhr: Auch der siebenfache Weltmeister weiss – wir sind in Bahrain ganz knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt, Romain Grosjean hätte bei seinem üblen Unfall in der ersten Runde viel schwerer verletzt werden können. Ich bin nicht sicher, ob er diesen Crash ohne den Kopfschutz Halo überlebt hätte.

Lewis Hamilton nach seinem 95. Sieg in der Formel 1: «Die Bilder vom Unfall von Romain Grosjean waren schockierend. Wenn ich in den Rennwagen steige, dann weiss ich, welche Risiken ich eingehe. Ich respektiere diese Gefahr. Deshalb habe ich mich in der Pause auch bei meinen Fans über die sozialen Netzwerke zu Wort gemeldet.»

«Ich bin so froh, wie sicher wir diese Autos in den letzten Jahren gemacht haben. Ich bin sehr froh, dass wir einen Halo eingeführt haben. Wenn ich mir die Bilder anschaue, dann muss ich sagen – wir können heilfroh sein, dass Romain nicht schwere Kopfverletzungen erlitten hat. Den Fans muss klar sein: Bei aller Arbeit für mehr Sicherheit ist dieser Job noch immer sehr gefährlich.»

«Ich bin sicher, nach diesem Crash wird es eine gründliche Untersuchung geben. Wir werden erneut eine Menge lernen und das umsetzen, um den Sport noch sicherer zu machen. Die jahrelange Arbeit hat sich heute ausgezahlt, Romain ist mit verhältnismässig geringen Verletzungen davongekommen.»

Lewis Hamilton hat seinen elften Sieg in der Saison 2020 errungen (nach Steiermark, Ungarn, England, Spanien, Belgien, Toskana, Eifel, Portugal, Imola und Türkei), es ist sein fünfter Sieg in Serie, er kann noch immer den Formel-1-Rekord von 13 Siegen in der gleichen Saison einstellen, den Michael Schumacher und Sebastian Vettel halten. Es ist sein vierter Sieg in Bahrain (nach 2014, 2015 und 2019).



Lewis über sein Rennen: «Es war nicht einfach. Denn diese Strecke ist körperlich immer anstrengend, da wir einige sehr schnelle Kurven haben, dazu ist es warm. Und Max hat mich immer auf Trab gehalten. Ich musste mich also sputen. Zum Glück konnte ich immer ein wenig zulegen, wenn Verstappen näher kam.»



«Ich fand das Rennen auch mental schwierig. Üblicherweise stellst du dich auf einen Grand Prix ein, du bist voll fokussiert, aber dann hatten wir die Unterbrechung wegen des Unfalls von Romain. Da ist es leicht, die Konzentration zu verlieren.»



«Ich war mir nicht sicher, was mit meinen Reifen passieren würde. Max holte sich frische Walzen ab, und ich fragte mich, ob wir selber die richtige Strategie gewählt hatten. Aber es ging letztlich alles gut, vor allem auch bei Romain. Ich bin sehr erleichtert.»





Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0