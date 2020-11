Max Verstappen: «Unfall von Grosjean beängstigend»

​Der Niederländer Max Verstappen (Red Bull Racing) erringt in Bahrain einen zweiten Platz, samt bester Rennrunde, aber am wichtigsten ist für ihn: «Zum Glück ist Romain Grosjean nicht schwer verletzt.»

Auch Max Verstappen gefror das Blut in den Adern, als er die Bilder vom fürchterlichen Unfall von Romain Grosjean sah. «Zum Glück ist Romain nicht schwer verletzt worden. Dieser Unfall war überaus beängstigend.»

Der Niederländer blendet zurück: «Das Rennen ging los, ich konnte an Bottas vorbeigehen, dann rote Flagge, Abbruch! Das muss in der Regel nicht unbedingt etwas Schlimmes bedeuten, aber dann sah ich die ersten Bilder vom Feuer, und mir schoss durch den Kopf – um Himmels Willen, das sieht gar nicht gut aus! Es war eine grosse Erleichterung zu hören, dass er weitgehend okay ist. Ich wünsche ihm eine schnelle Erholung.»

Zum WM-Lauf in Bahrain mit dem zweiten Platz sagt der neunfache GP-Sieger: «Wir waren gemessen an Mercedes einfach nicht schnell genug heute. Ich habe wirklich alles versucht, aber Hamilton hatte auf jede Temposteigerung eine Antwort.»

«Vielleicht hätten wir in Sachen Strategie ein wenig aggressiver vorgehen müssen, und einer der Reifenwechsel lief auch nicht so glatt wie üblich. Aber es ist nun mal, wie es ist. Wir haben einen zweiten Platz herausgeholt und die beste Rennrunde gefahren, darüber sollte man sich nicht beklagen. Zudem stand Alex Albon ebenfalls auf dem Podest, was mich sehr gefreut hat.»



Am kommenden Wochenende wird in Bahrain erneut gefahren, aber auf dem äusseren Ring. Max schmunzelt: «Wir sind hier schnell, weil wir in den Kurven gut sind, leider fallen für die Pistenführung von nächster Woche einige Kurven weg. Dann müssen wir in den verbliebenen halt schneller fahren.»

Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash





WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0