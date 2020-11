Feuerunfall Grosjean: Das sagen die Ferrari-Piloten

Der spektakuläre Feuerunfall von Haas-Routinier Romain Grosjean im Bahrain-GP war auch für das Ferrari-Duo Sebastian Vettel und Charles Leclerc ein Schock. Das sagen die beiden Teamkollegen zum Crash.

So hatten sich die GP-Stars das drittletzte Rennen des Jahres nicht vorgestellt: Kaum waren die Lichter der Startampel aus, wurde auch schon wieder die rote Flagge geschenkt. Aus gutem Grund, denn Romain Grosjean krachte ausgangs der dritten Kurve in die Leitplanken. Sein Haas-Renner wurde auseinandergerissen und verwandelte sich in einen Feuerball. Der Genfer hatte Glück im Unglück und konnte aus eigener Kraft dem Inferno entfliehen.

Mit leichten Verbrennungen und einem Verdacht auf Rippenbrüche wurde er umgehend ins Krankenhaus geflogen, während der Rest des Feldes die Reparaturarbeiten an der Streckenbegrenzung abwarten musste. Die Szene war auch für Routinier Sebastian Vettell ein Schock. Der Deutsche erklärte bei Sky Sports F1: «Ich habe nicht zu sehr auf die Bilder geschaut, weil ich das nicht wirklich wollte. Das Wichtigste ist, dass er rausgekommen ist, ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie er das geschafft hat.»

Und der vierfache Weltmeister betonte: «Aber die Leitplanken hätten nicht so kaputtgehen dürfen. Es ist gut, dass die Autos sicherer als früher sind, aber das Auto hätte auch nicht in Flammen aufgehen sollen. Es gibt viele Vorsichtsmassnahmen, damit das nicht passiert. Ich weiss nicht, was passiert ist, das ist derzeit noch schwer zu sagen, aber das Wichtigste ist, dass er rausgekommen ist.»

Sein Teamkollege Charles Leclerc erklärte: «Ich sah es im Rückspiegel und fragte gleich am Funk nach, man kann hören, dass ich sehr besorgt war. Ich wollte nur die guten News hören, dass Romain okay ist. Und als ich in der neunten Kurve ankam, hatte ich noch keine Antwort und sah das Feuer. Da machte ich mir schon sehr grosse Sorgen. Er hat glücklicherweise das Auto verlassen können, ich weiss nicht, wie gut es ihm geht, ich habe gehört, er ist okay, und das ist unglaublich, wenn man den Crash sieht. Den Jungs, die sich um die Sicherheit der Autos kümmern, kann man nur gratulieren.»

Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0