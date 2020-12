Sakhir-GP im Fernsehen: Anderes Layout, andere Zeiten

Volle Kanne in Bahrain

​Zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen findet ein Grand Prix auf dem Bahrain International Circuit statt – jedoch auf dem äusseren Ring, nur 3,543 km kurz, und zu anderen Zeiten als der Bahrain-GP.

Wenn die Formel 1 zum zweiten Grand Prix auf dem Bahrain International Circuit antritt, ist alles ein wenig anders. Das Rennen heisst «Sakhir Grand Prix», nach der Wüste, in welcher sich die Rennstrecke befindet. Sakhir ist auch ein Vorname, der so viel bedeutet wie «jener, der Herzen gewinnt».

Gefahren wird nicht auf dem üblichen, 5,412 Kilometer langen GP-Kurs, sondern auf dem äusseren Ring, der nur 3,543 Kilometer lang ist. Die Renndistanz beträgt 87 Runden.

Es werden Rundenzeiten von unter 55 Sekunden erwartet, was neuer Formel-1-Rekord wäre. Die Bestmarke für die kürzeste Runde liegt heute bei 58,79 sec, aufgestellt von Niki Lauda mit seinem Ferrari 1974 in Dijon-Prenois.

Allerdings ist der Sakhir-GP weder der kürzeste Kurs der Formel-1-Historie (das ist Monaco 1955 bis 1982, mit 3,145 Kilometern), noch das Rennen mit den meisten Runden (das war der Grosse Preis der USA von 1963 bis 1965, mit jeweils 110 Runden).



Achtung: Gemessen am Bahrain-GP verschieben sich auch die Sendezeiten, denn während jenes Rennen von der Dämmerung in die Nacht führte, wird der Sakhir-GP als reines Nachtrennen gefahren, also später.



Damit Sie nichts verpassen, haben wir für Sie nicht wichtigsten Sendetermine zusammengestellt.





Sakhir-GP im Fernsehen

Freitag, 4. Dezember

1.00 Uhr: Sky Sport 2 – Grosser Preis von Bahrain Wiederholung

14.25 Uhr: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

14.25 Uhr: n-tv – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

14.30–16.00 Uhr: 1. Freies Training

16.30 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs

17.20 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs

18.25 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

18.25 Uhr: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

18.25 Uhr: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

18.30–20.00 Uhr: Zweites freies Training

23.10 Uhr: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung



Samstag, 5. Dezember

0.40 Uhr: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

4.25 Uhr: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

5.55 Uhr: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

8.30 Uhr: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

10.00 Uhr: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

14.25 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

14.55 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

15.00–16.00 Uhr: Drittes freies Training

17.00 Uhr: RTL – 3. Freies Training Highlights

17.45 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.45 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

17.50 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

18.00–19.00 Uhr: Qualifying

19.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying



Sonntag, 6. Dezember

0.05 Uhr: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

1.05 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

4.35 Uhr: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

5.35 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

10.35 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

14.15 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

15.00 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

15.20 Uhr: ORF – Formel-1-News

16.15 Uhr: RTL – Countdown zum Rennen (mit Schumacher-Doku)

16.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

17.00 Uhr: Sky Sport 2 – Vorberichte

17.30 Uhr: SRF Info – Beginn Berichterstattung Rennen

17.50 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

17.55 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

18.05 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.10 Uhr: Rennen

19.55 Uhr: RTL – Siegerehrung und Highlights

20.00 Uhr: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

20.00 Uhr: ORF 1 – Rennanalyse

20.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Rennen

22.05 Uhr: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung





Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash





WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0