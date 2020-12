Haas: Mick Schumacher-Teamgefährte ist Nikita Mazepin

​Lange wurde davon gemunkelt, jetzt ist es offiziell: Nikita Mazepin (21) ist als Haas-Fahrer für 2021 bestätigt, der Russe hat beim US-amerikanischen Rennstall einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet.

Die Katze ist endlich aus dem Sack: Haas bestätigt die Verpflichtung des Moskauers Nikita Mazepin, der 21-Jährige wird im März 2021 für die US-Amerikaner sein GP-Debüt geben. Mazepin liegt im Formel-2-Zwischenklassement 2020 auf dem dritten Rang, er hat zwei Siege eingefahren (Silverstone und Mugello), dazu vier zweite Ränge, wie zuletzt beim Sprintrennen von Bahrain. Mazepin wird Stallgefährte von Mick Schumacher, der von Haas bald ebenfalls bestätigt wird.

Haas-Teamchef Günther Steiner: «Ich freue mich sehr, dass Nikita in der kommenden Saison für uns fährt. Er hat seine Fähigkeiten mit zahlreichen tollen Fahrten in der Formel 2 unterstrichen. Sein Talent war schon der GP3 offensichtlich, wo er vor zwei Jahren die Saison als Gesamtzweiter abgeschlossen hat.»

Mazepin fährt erst seit 2015 Autorennen, zuvor sass er fünf Jahre lang im Kart. In seiner ersten Saison fuhr er in der MRF Challenge Formel 2000 (Gesamt-10.), in der Toyota Racing Series (18.) und in der nordeuropäischen Formel Renault (12.). Ein Jahr später rückte er in die Formel 3 hoch (20.) und fuhr erstmals einen GP-Renner (für Force India, heute Racing Point). 2017 wurde er in der Formel 3 Zehnter.

Ab 2018 ging es aufwärts: Zweiter der GP3-Meisterschaft hinter Anthoine Hubert, dazu Testfahrer von Force India. 2019 rückte er in die Formel 2 hoch, bezahlte aber viel Lehrgeld (nur 18.), er fuhr Tests für Mercedes. Besser lief es in der asiatischen Formel 3 2019/2020, in welcher er Dritter wurde. In der Formel 2 2020 machte er grosse Fortschritte.



Mazepin sagt: «Ein Traum geht in Erfüllung. Ich freue mich sehr, welches Vertrauen mir Gene Haas und Günther Steiner entgegenbringen.»



Finanziert wird die Rennkarriere von Nikita von seinem Vater Dmitry Mazepin, der mit Düngemitteln steinreiche geworden ist.





Formel-2-Sprintrennen von Bahrain

1. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, 43:15,992

2. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +5,283

3. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +6,472

4. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +10,655

5. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, +15,133

6. Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, +18,564

7. Mick Schumacher (D), +20,741

8. Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, +23,510

9. Roy Nissany (IL), Trident, +25,352

10. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +31,150

11. Marino Sato (J), Trident, +31,848

12. Dan Ticktum (GB), DAMS, +39,824

13. Giuliano Alesi (F), MP Motorsport, +43,904

14. Sean Gelael (RI), DAMS, +44,427

15. Yuki Tsunoda (J), Carlin, +49,148

16. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing, +63,463

17. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +1 Runde* (Reifendefekt)

18. Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, +1 Runde

19. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, +1 Runde* (Antriebsschaden)

*ausgefallen, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Out

Théo Pourchaire (F), BWT HWA Racelab, Feuerlöscher

Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, Antriebsschaden

Jehan Daruvala (IND), Carlin, Getriebeschaden





Stand nach 22 von 24 Rennen

1. Schumacher 205

2. Ilott 191

3. Mazepin 162

4. Shwartzman 159

5. Tsunoda 155

6. Lundgaard 149

7. Delétraz 134

8. Zhou 125,5

9. Ghiotto 106

10. Drugovich 105

11. Ticktum 82,5

12. Armstrong 52

13. Daruvala 51

14. Aitken 48

15. Nobuharu Matsushita (J) 42

16. Vips (EST) 16

17. Alesi 8

18. Markelov 5

19. Nissany 5

20. Sean Gelael 3

21. Piquet 2

22. Sato 1

23. Hughes 0

24. Samaia 0

25. Pourchaire 0