Romain Grosjean: Bewegende Worte seiner Frau Marion

​Der Genfer Romain Grosjean erholt sich im Militärkrankenhaus von Manama von seinen Verletzungen nach dem Feuerunfall im Bahrain-GP. Seine Ehefrau hat sich mit bewegenden Worten gemeldet.

Romain Grosjean ist bereits wieder auf den Beinen: Der 34jährige Genfer, am 29. November bei einem Feuer-Unfall im Bahrain-GP dem Tod entronnen, schreibt auf Instagram: «Ich hätte nie gedacht, dass mich ein paar Kniebeugen so glücklich machen können. Mein Körper erholt sich vom Aufprall gut. Hoffentlich gilt das auch für die Verbrennungen an meinen Händen. Danke Euch allen für die Nachrichten. PS: Ich bin noch immer ein wenig langsam beim Tippen.»

Auch Romains Ehefrau Marion hat sich zu Wort gemeldet. Die französische Fernseh-Journalistin schreibt auf Instagram und Twitter: «Natürlich habe ich in der Nacht nach dem Unfall kein Auge zugetan. Ich weiss gar nicht so recht, was ich schreiben soll, aber ich weiss, dass mir das gut tut. Das hat mir immer schon geholfen.»

«Nun, an diesem Morgen fällt es mir nicht leicht, die richtigen Worte zu finden. Romain fände das bestimmt lustig, denn er weiss, dass ich eine Plaudertasche bin.»

«Ich wusste auch nicht so richtig, welches Bild ich für meinen Text wählen sollte. Ich habe mich für eines entschieden nach seinem Titel in der GP2, wir tragen das gleiche Hemd, es ist jenes, das ich manchmal auch nachts trage. Auf dem Shirt steht Champion, aber eigentlich sollte dort Superheld stehen. Jedenfalls ist er das für unsere Kinder, denen wir diese unerklärliche Situation so erklärt haben.»



«Ich bin alle Menschen überaus dankbar, die an der Rettung von Romain beteiligt waren. Ich bin dankbar für die Menschlichkeit, die Jean Todt gezeigt hat. Ich bin dankbar für alle Nachrichten von Menschen, welche ihrer Zuneigung Ausdruck gegeben haben, ihrem Mitgefühl, ihrem Wohlwollen.»



«Sobald wir die dringenden Worte gesagt haben, die nützlichen Worte, um unsere Kinder zu schützen, fehlen die anderen für uns. Glücklicherweise retten die Liebesschilde die Superhelden.»



«Ich bin überzeugt – unsere Kinder haben Dir, Romain, die Kraft geschenkt, Dich aus der Feuersglut zu befreien. Danke für Deinen Mut, Deine Hartnäckigkeit, Deine Stärke, Deine Liebe, Dein Training. An diesem Tag war nicht ein Wunder notwendig, es brauchte gleich mehrere.»





Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash





WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0