Romain Grosjean zum Crash: «Ich dachte an Niki Lauda»

​Der Genfer Romain Grosjean hat nach seinem schweren Unfall in Bahrain erstmals über die langen Sekunden im Feuer gesprochen. Er sagt gegenüber den Kollegen von TF1: «Ich dachte an Niki Lauda.»

Wenn wir uns die Bilder vom Bahrain-Unfall Romain Grosjeans ansehen, fragen wir uns jedes Mal aufs Neue: Wie konnte der Genfer dieser Flammenhölle entkommen? Bahrain-GP vom 29. November, wenige Sekunden nach dem Start: Nach einer Berührung mit dem AlphaTauri-Renner von Daniil Kvyat krachte der Haas von Grosjean am Ausgang von Kurve 3 rechts in die Leitschienen, mit mehr als 200 km/h und einer Wucht von mehr als 50g. Der Wagen drang in die Leitschienen ein und wurde an einem Stützposten zerrissen. Ein Feuerball stieg auf. Bange Sekunden vergingen. Dann rettete sich der Genfer aus dem Feuer. Er liegt mit Verbrennungen zweiten Grades an den Händen im Militärkrankenhaus BDF in Manama.

Unseren Kollegen vom französischen Sender TF1 hat der Grand-Prix-Routinier nun sein erstes Interview gegeben. Er machte sich lustig über die bandagierten Hände. «Sie sehen ein wenig aus wie die von Mickey Mouse», dann aber wird der 34-Jährige ernst.

«Gibt es überhaupt Wunder? Ich weiß nicht, ob es so etwas gibt oder ob das Wort verwendet werden darf. Was ich aber weiß – meine letzte Stunde hatte noch nicht geschlagen.»

«Das Ganze fühlte sich wesentlich länger an als 28 Sekunden. Ich sah, wie mein Visier orangefarben wurde, ich sah die Flammen. Ich dachte an alles Mögliche, auch an Niki Lauda, und der Gedanke kam – so ende ich nicht, nicht jetzt. Ich wollte meine Geschichte in der Formel 1 nicht auf diese Weise abschliessen.»



«Dann sagte ich mir: ‚Ich muss hier raus, für meine Kinder!’ Ich griff mit den Händen ins Feuer, ich spürte deutlich, wie das Chassis brannte. Ich kletterte heraus, dann merkte ich, wie jemand an meinem Overall zerrte, da war mir klar – ich habe es geschafft.»



Grosjean sagt: «Mein fünfjähriger Simon ist überzeugt, dass ich magische Kräfte habe und ich von einem Liebesschild beschützt worden bin. Ich finde das starke Worte von einem Kind. Mein Ältester, Sascha, ist sieben und ein wenig rationaler. Er versucht, das alles zu verstehen. Die kleine Camille hat eine Zeichnung gemacht, ‚für die verletzten Hände von Papi’.»



«Am meisten Angst hatte ich um meine Familie, um meine Kinder, die grösste Quelle meiner Energie und meines Stolzes, weniger um mich selber. Aber das Unfall wird psychologische Arbeit erfordern, denn ich sah den Tod kommen. Selbst in Hollywood würden sie nicht solche Bilder machen, es war der grösste Unfall, den ich je gesehen habe. Das Auto, wie es Flammen fing, wie es explodierte, die Batterie, die ebenfalls zu brennen begann.»



«Es ist wie eine neue Geburt. Sich so aus den Flammen zu retten, das wird mich mein Leben lang begleiten. Ich bedanke mich herzlich für die ganzen Nachrichten und über die Zuneigung, die ich spüre. Einige Mitteilungen haben mich zu Tränen gerührt.»

Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash





WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0