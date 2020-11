Romain Grosjean spricht über Lebensretter Halo

​Der Genfer Romain Grosjean hat sich aus dem Militärkrankenhaus BDF (Bahrain Defence Forces) von Manama gemeldet: «Mir geht es mehr oder weniger gut. Aber ohne Halo könnte ich jetzt nicht zu euch sprechen.»

Romain Grosjean liegt im Militärkrankenhaus BDF (Bahrain Defence Forces) in der Hauptstadt Manama des arabischen Inselstaats. Er wird die Nacht auf den 30. November im Spital bleiben – eine Vorsichtsmassnahme der Ärzte. Abgesehen von Verbrennungen an beiden Händen ist der Genfer beim fürchterlichen Unfall kurz nach dem Start zum Bahrain-GP heil geblieben.

Grosjeans Haas-Renner wurde bei einem Aufprall von 50g in zwei Teile zerrissen, der Genfer konnte sich zum Glück aus der Überlebenszelle herauswinden und dem Feuerball entkommen.

Vom Krankenlager hat er sich bei den Formel-1-Fans zu Wort gemeldet: «Hallo zusammen, ich wollte nur sagen, dass ich okay bin.» Romain schaut kurz seine dick eingebundenen Hände an, dann fügt er hinzu: «Nun, mehr oder weniger okay. Danke für all eure Nachrichten.»

«Ich war vor einigen Jahren nicht für die Einführung des Kopfschutzes Halo, aber das ist die fabelhafteste Sache, die wir in die Formel 1 gebracht haben, und ohne ihn könnte ich jetzt nicht zu euch sprechen. Ich möchte mich beim ganzen medizinischen Personal bedanken, an der Rennstrecke und hier im Krankenhaus. Hoffentlich kann ich schon bald wieder Nachrichten tippen und euch auf dem Laufenden halten, wie es läuft.»





Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash





WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0