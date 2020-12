Schock: Weltmeister Lewis Hamilton hat Corona!

​Alle Vorsichtsmassnahmen von Weltmeister Lewis Hamilton haben nichts genützt: Der 35jährige Engländer ist positiv auf Corona getestet worden und fällt mindestens für den nächsten WM-Lauf aus.

Weltmeister Mercedes bestätigt: «Das Mercedes-AMG Petronas F1 Team bedauert mitteilen zu müssen, dass Lewis Hamilton positiv auf Covid-19 getestet wurde und nicht am bevorstehenden Sakhir-GP teilnehmen kann.»

«Lewis wurde in der vergangenen Woche drei Mal getestet und erhielt jedes Mal ein negatives Testergebnis, zuletzt am Sonntagnachmittag am Bahrain International Circuit im Rahmen des üblichen Testprogramms am Rennwochenende.»

«Aber am Montagmorgen wachte er mit leichten Symptomen auf und wurde zur gleichen Zeit darüber informiert, dass eine Person, mit der er vor seiner Ankunft in Bahrain in Kontakt stand, nachträglich positiv getestet wurde. Lewis unterzog sich daher einem erneuten Test, der positiv ausfiel. Das Ergebnis wurde bei einem anschliessenden weiteren Test bestätigt.»



«In Übereinstimmung mit den Covid-19-Bestimmungen und den Vorgaben der öffentlichen Gesundheitsbehörden in Bahrain befindet sich Lewis nun in Isolierung. Von leichten Symptomen abgesehen geht es ihm gut und er fühlt sich fit. Das gesamte Team sendet ihm die besten Wünsche für eine schnelle Genesung.»



«Wir werden unsere Pläne für einen Ersatzfahrer für das bevorstehende Wochenende im weiteren Verlauf bekanntgeben.»



Erster Ersatzmann ist der Belgier Stoffel Vandoorne.





Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash





WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0