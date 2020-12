Offiziell: Mick Schumacher 2021 in der Formel 1!

Mick Schumacher startet 2021 in der Formel 1

Einen Tag nach der Haas-Beförderung von Nikita Mazepin bestätigt das US-Team wie erwartet die Verpflichtung von Formel-2-Leader Mick Schumacher für die Formel-1-Saison 2021.

Nun ist es offiziell: Im nächsten Jahr wird der Name Schumacher wieder in den Formel-1-Ergebnislisten auftauchen: Mick Schumacher wird die Saison 2021 an der Seite von Nikita Mazepin für das Haas-Team bestreiten. Der 21-jährige Deutsche, der die Formel-2-Meisterschaft anführt, hat einen mehrjährigen Vertrag mit der US-Truppe unterschrieben.

Der Ferrari-Junior steigt nach sechs Formelsport-Jahren in die Königsklasse auf und freut sich: «Die Aussicht, im nächsten Jahr in der Formel-1-Startaufstellung zu stehen, macht mich überglücklich und sprachlos. Ich möchte mich beim Haas-Team, bei Ferrari und der Ferrari Driver Academy für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken. Ich möchte auch die Liebe zu meinen Eltern anerkennen und zum Ausdruck bringen – ich weiss, dass ich ihnen alles verdanke.»

«Ich habe immer daran geglaubt, meinen Formel-1-Traum erfüllen zu können und ein grosses Dankeschön gebührt auch den Motorsport-Fans, die mich während meiner ganzen Karriere unterstützt haben. Ich werde mein Bestes geben, wie ich es immer tue, und ich freue mich darauf, dieses neue Kapitel mit ihnen und dem Haas-Team aufzuschlagen.»

Haas-Teamchef Günther Steiner betont: «Ich bin sehr glücklich, Mick Schumacher als Fahrer für 2021 zu bestätigen und ich freue mich darauf, ihn in unserem Team willkommen zu heissen. Die Formel-2-Meisterschaft hat sich als Bewährungsprobe für die Nachwuchstalente etabliert und in diesem Jahr sahen wir zweifelsohne eines der hochkarätigsten Felder der letzten Jahre. Mick hat Rennsiege eingefahren, stand auf dem Podest und hat sich gegen einige ziemlich aussergewöhnliche Talente durchgesetzt.»

«Ich bin mir sicher, dass er sich diese Chance in der Formel 1 mit seinen Leistungen verdient hat», stellt der Südtiroler klar. «Wir haben nun die Chance, einen neuen Fahrer zu bewerten und heranzuziehen, denn wir kennen unser Gesamtpaket für 2021 ziemlich gut. Wir sind dabei, alle Bausteine für das langfristige Wachstum des Teams zusammenzustellen und ich freue mich auf Micks Beitrag auf und neben der Strecke.»

