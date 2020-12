Günther Steiner verteidigt Verpflichtung von Mazepin

Dass Haas im nächsten Jahr den jungen Russen Nikita Mazepin in die Formel 1 befördert, war keine Überraschung, löste aber viel Kritik bei den GP-Fans aus. Teamchef Günther Steiner verteidigt die Wahl.

Nikita Mazepin hat in diesem Jahr in der Formel 2 durchaus bewiesen, dass er auch in der Lage ist, Rennsiege einzufahren. Der GP3-Zweite von 2018 setzte sich im ersten Hauptrennen von Silverstone und auch im ersten Kräftemessen von Mugello gegen den Rest des hochdosierten F2-Feldes durch. Zwei Läufe vor dem Saisonende belegt er dank vier weiteren Podestplätzen (Zweiter in Ungarn, Spanien, Sochi und Bahrain) den dritten Tabellenplatz.

Seine Beförderung ins Haas-Team war zu erwarten, zumal der 21-Jährige mit einer dicken Mitgift seines Vaters Dmitry bei den Amerikanern angeklopft hat. Dennoch wurde die Beförderung des Moskauer kritisiert. Zu Unrecht, findet Teamchef Günther Steiner, der fragt: «Wenn ein Fahrer gut ist und finanzielle Unterstützung mitbringt, hat er natürlich bessere Chancen als ein Pilot, der auf dem gleichen Niveau ist, aber über keine finanziellen Mittel verfügt. Warum sollte man den Piloten ohne finanzielle Mittel wählen?»

«Solange ein Fahrer gut genug ist, um in die Formel 1 aufzusteigen, sehe ich keine Probleme. Und Nikita ist derzeit Dritter in der Formel-2-Meisterschaft. Ich habe seine Entwicklung in dieser Saison mitverfolgt und er erlebte einen schwierigen Saisonauftakt, ohne den er um den Titel mitkämpfen würde. Die Resultate sprechen immer eine deutliche Sprache», stellte der Südtiroler klar.

Dann verwies Steiner auf die vielen Vorgänger von Mazepin, die auch mit finanzieller Unterstützung in die Königsklasse aufgestiegen sind. «Es gab schon immer die sogenannten Bezahlfahrer, viele Piloten kommen mit einer Mitgift in die Formel 1, einige sehr gute GP-Stars brachten am Anfang einen Sponsor mit.»

«Der Erste, der mir in den Sinn kommt, ist Sergio Pérez. Man nannte ihn damals auch Bezahlfahrer, als er eingestiegen ist. Und mittlerweile ist er ein Podeststürmer und macht einen guten Job. George Russell ist in meinen Augen einer der besten Fahrer, aber ohne die Hilfe von Mercedes wäre er nirgends. Es gibt viele Beispiele. Lance Stroll hat es auch schon aufs Podest geschafft. Wenn ein Fahrer gut ist und einen Sponsor mitbringt, ist er die perfekte Lösung», fügte der 55-Jährige an.

