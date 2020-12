Lewis Hamilton: Leidet Marktwert wegen Russell?

Lewis Hamilton befindet sich derzeit in Isolation, der siebenfache Weltmeister wurde positiv auf Covid-19 getestet. Sein Stellvertreter George Russell überzeugt mit seiner Performance im Mercedes.

Die Saison 2020 neigt sich ihrem Ende zu und Lewis Hamilton verfügt noch immer nicht über einen Vertrag für das nächste Jahr. Der Brite wollte sich zuerst auf die Eroberung seiner siebten Titelkrone konzentrieren, mit der er mit Rekord-Weltmeister Michael Schumacher gleichziehen konnte. Den Kampf um den Gesamtsieg entschied Hamilton in Istanbul mit seinem 94. GP-Sieg in Istanbul für sich. Doch die Vertragsverlängerung ist noch immer nicht vollbracht.

Die entsprechenden Verhandlungen wurden zwar aufgenommen, wie Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff bestätigt hat. Doch der positive Corona-Test, den Hamilton in dieser Woche zurückbekommen hat, sorgt für eine Zwangspause. Bis der 35-Jährige die Infektion überstanden hat, werden die Gespräche warten müssen, betonte der Wiener am Rande des Bahrain International Circuits.

«Wir wissen, dass wir das erledigen müssen, dessen sind wir uns Beide bewusst, aber das Wichtigste ist jetzt, dass er erst einmal wieder auf die Beine kommt und wieder negativ auf Covid-19 getestet wird», mahnte Wolff in Bahrain. «Danach werden wir uns treffen oder über eine Videokonferenz kommunizieren, um die entsprechenden Unterschriften zu realisieren.»

Dass Hamiltons Ersatzmann George Russell mit zwei Bestzeiten in den ersten beiden Trainings für einen starken Start ins zweitletzte Rennwochenende sorgte, beeinflusse die Verhandlungen nicht, beteuerte der 48-Jährige daraufhin. Der Marktwert des alten und neuen Champions leide nicht unter der guten Performance des Mercedes-Juniors, betonte er.

«Wir wissen genau, was wir an Lewis haben und er weiss auch, was er an unserem Team hat. Wir würden diese Situation nie in den Verhandlungen nutzen, und er würde das auch nicht tun. Ich habe den grössten Respekt vor seiner Person und seinem Können, und was auch immer an diesem und vielleicht auch am darauffolgenden Wochenende passiert, wird die Gespräche nicht beeinflussen», stellte Wolff klar.

2. Training, Sakhir

1. George Russell (GB), Mercedes, 54,713 sec

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,128

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,153

4. Esteban Ocon (F), Renault, +0,227

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,323

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,355

7. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,391

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,411

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,420

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,545

11. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,608

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +0,771

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +0,820

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,025

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,071

16. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,117

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1,318

18. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +1,397

19. Jack Aitken (GB), Williams, +1,547

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit

1. Training, Sakhir

1. George Russell (GB), Mercedes, 54,546 sec

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,176 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,265

4. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,322

5. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,465

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,620

7. Esteban Ocon (F), Renault, +0,727

8. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,735

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,833

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,903

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,012

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,170

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,211

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,237

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,312

16. Lando Norris (GB), McLaren, +1,532

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,584

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,218

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,531

20. Jack Aitken (GB), Williams, +2,641