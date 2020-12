Valtteri Bottas: «Habe es auf die harte Tour gelernt»

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas musste sich im zweiten Training mit dem elften Platz begnügen, weil seine schnellsten Versuche gestrichen wurden. Der Finne erwartet: «Das Qualifying wird richtig heftig.»

Valtteri Bottas erwischte keinen guten Start ins Sakhir-Wochenende. Der Mercedes-Routinier, der für einmal nicht neben Weltmeister Lewis Hamilton um WM-Punkte kämpft, weil dieser positiv auf Covid-19 getestet wurde, beschädigte sich im ersten freien Training den Unterboden und konnte auch in der zweiten Session nicht glänzen, weil seine schnellsten Versuche gestrichen wurden. Der Grund: Der Finne hatte die Streckengrenze überschritten. Hamilton-Ersatz George Russell glänzte derweil mit zwei Bestzeiten, gab sich hinterher aber bescheiden und verwies auf die schnellste Rundenzeit von Bottas, die gestrichen wurde.

Bottas selbst fasste zusammen: «Das war kein einfacher Tag für mich, ich habe mir bereits beim ersten Versuch im ersten freien Training beim überfahren der Randsteine in Kurve 8 den Unterboden beschädigt und damit war die Session für mich gelaufen. Ich habe es auf die harte Tour gelernt, dass ein Ausritt im zweiten Sektor kostspielig waren kann. Dieser Abschnitt ist technisch sehr anspruchsvoll und es gibt viele Bodenwellen, man kann dort schnell eine Zehntelsekunde verlieren, was angesichts der kurzen Runde im Qualifying sicher eine wichtige Rolle spielen wird.»

«Im zweiten Training fühlte es sich gut an, aber ich konnte keine Runde auf den weichen Reifen fahren, da meine einzige halbwegs ordentliche Rundenzeit wegen der Überschreitung der Streckengrenzen gestrichen wurde», fügte der neunfache GP-Sieger an. «Es war also nicht unbedingt mein bester Tag.»

Dann tröstete sich Bottas: «Wenigstens waren die Longruns konstant.» Gleichzeitig warnte er: «Red Bull Racing scheint im Renntrimm ziemlich schnell zu sein, besonders auf den mittelharten Reifen, und George fuhr ebenfalls gut.»

Über den 22-jährigen Williams-Piloten, der zum Mercedes-Kader gehört und deshalb für den siebenfachen Champion einspringen darf, sagte der 31-Jährige auch: «Wir haben erst einen Tag zusammen gearbeitet, aber es war gut. Und wenn man sich seine Rundenzeiten anschaut, dann sieht man, dass er ziemlich schnell ist.»

Er müsse noch an einigen Dingen arbeiten, um sich fürs Qualifying vorzubereiten, betonte Bottas daraufhin. «Im Q1 wird es sicher schwierig, eine Lücke zu finden, um eine saubere Runde zu drehen. Mit so vielen Autos auf der Strecke wird das richtig heftig», prophezeite er.

2. Training, Sakhir

1. George Russell (GB), Mercedes, 54,713 sec

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,128

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,153

4. Esteban Ocon (F), Renault, +0,227

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,323

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,355

7. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,391

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,411

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,420

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,545

11. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,608

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +0,771

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +0,820

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,025

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,071

16. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,117

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1,318

18. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +1,397

19. Jack Aitken (GB), Williams, +1,547

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit

1. Training, Sakhir

1. George Russell (GB), Mercedes, 54,546 sec

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,176 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,265

4. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,322

5. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,465

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,620

7. Esteban Ocon (F), Renault, +0,727

8. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,735

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,833

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,903

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,012

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,170

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,211

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,237

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,312

16. Lando Norris (GB), McLaren, +1,532

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,584

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,218

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,531

20. Jack Aitken (GB), Williams, +2,641