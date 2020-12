Sebastian Vettel über Alonso-Test: «Kasperle-Theater»

​Ferrari-Star Sebastian Vettel kann nur darüber lachen, dass Fernando Alonso am Nachwuchsfahrertest von Abu Dhabi teilnehmen wird: «Wieder mal typisch, so ein Kasperle-Theater mit dieser Extrawurst.»

Der 39jährige Fernando Alonso, Formel-1-Champion der Jahre 2005 und 2006, wird am Nachwuchsfahrertest teilnehmen, am 15. Dezember auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi. Die Gegner sind über die Ausnahmegenehmigung für Renault stinksauer.

Natürlich wird Vettel auch auf den kommenden, hüstel-hüstel, Nachwuchsfahrer Fernando Alonso angesprochen. Hätte Sebastian Lust, am 15. Dezember erstmals ins Racing Point-Auto zu steigen? «Auf jeden Fall. Aber ich bin ein wenig verwundert, wie das ganze Thema jetzt so aufkommt. Die Teams hatten sich doch eigentlich geeinigt, aber nun offenbar doch nicht. Jetzt gibt es wieder Sonderregelungen für alle möglichen Leute», so Vettel gegenüber den Kollegen von RTL. «Ich weiss nicht, wo wir da heute stehen, aber natürlich würde mir ein solcher Test helfen. Ich habe kein Verständnis, wieder mal typisch, so ein Kasperle-Theater mit dieser Extrawurst.»

Sebastian Vettel hat einen schwierigen Freitag hinter sich: «Das erste Training war ganz okay verlaufen, aber das zweite war schrecklich. Wir haben mit der Abstimmung gepröbelt, aber dadurch wurde das Fahrverhalten sehr aggressiv, dieses Risiko hat sich nicht ausbezahlt, wir bauen den Wagen wieder auf den alten Zustand zurück.»

Zur Pistenführung für den Sakhir-GP meint der 53fache GP-Sieger: «Die Runde ist vielleicht zu kurz, bevor sie so richtig begonnen hat, ist sie auch schon wieder vorbei. Kurve 4 geht etwas schneller als beim Streckenlayout, das wir sonst nutzen, dann kommt eine sehr wellige Passage zwischen 7 und 8, die ist tückisch.»



«20 Autos auf solch einer kurzen Runde, das wird im Qualifying ein ziemliches Gedrängel geben. Ich bin nicht sicher, ob alle Fahrer eine freie, saubere Runde hinkriegen werden. Die Rundenzeiten liegen dicht beisammen, ein paar Zehntel machen da einige Ränge aus. Schwer zu sagen, ob es für die schnellsten Zehn reichen wird.»





2. Training, Sakhir

1. George Russell (GB), Mercedes, 54,713 sec

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,128

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,153

4. Esteban Ocon (F), Renault, +0,227

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,323

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,355

7. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,391

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,411

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,420

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,545

11. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,608

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +0,771

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +0,820

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,025

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,071

16. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,117

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1,318

18. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +1,397

19. Jack Aitken (GB), Williams, +1,547

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit





1. Training, Sakhir

1. George Russell (GB), Mercedes, 54,546 sec

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,176 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,265

4. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,322

5. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,465

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,620

7. Esteban Ocon (F), Renault, +0,727

8. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,735

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,833

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,903

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,012

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,170

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,211

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,237

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,312

16. Lando Norris (GB), McLaren, +1,532

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,584

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,218

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,531

20. Jack Aitken (GB), Williams, +2,641





WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0