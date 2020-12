Sergio Pérez: «Habe Helmut Marko nur begrüsst»

Dass Sergio Pérez im Fahrerlager von Bahrain im Gespräch mit Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko gesehen wurde, hat die Spekulationen um seine Verpflichtung angeheizt. Zu unrecht, wie der Mexikaner betont.

Sergio Pérez hofft weiterhin auf eine Verpflichtung von Red Bull Racing. Sollte der Rennstall aus Milton Keynes den Mexikaner nicht als Nachfolger für den Wackelkandidaten Alex Albon an Bord holen, nimmt der GP-Routinier eine einjährige Auszeit, wie er vergangene Woche in Bahrain bestätigt hat.

«Ich habe nur noch eine Option, und es liegt nicht mehr in meinen Händen. Ich warte auf die Entscheidung des Teams und gehe die letzten Rennen des Jahres wie gewohnt fokussiert an, um eine gute Performance zu liefern. Der Rest liegt nicht an mir», stellte der 30-Jährige aus Guadalajara klar.

Der Istanbul-Zweite wurde in dieser Woche im Gespräch mit Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko gesichtet, was die Spekulationen um seine mögliche Red Bull Racing-Verpflichtung angeheizt hat. Doch Pérez beteuerte daraufhin bei Canal Plus: «Ich habe ihn nur begrüsst, wir haben über nichts anderes gesprochen. Wie schon gesagt wurde, werden sie sich erst in Abu Dhabi entscheiden, wer im nächsten Jahr im Auto sitzen wird.»

Albon, der um seinen Platz kämpfen muss, kam im Qualifying zum zweitletzten Rennen der Saison nicht über den zwölften Platz hinaus, während Pérez im Racing-Point-Renner die fünftschnellste Runde drehte. Zuvor hatte Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner noch betont, dass der Londoner im Schnitt näher an Max Verstappen dran war als sein Vorgänger Pierre Gasly. Und er erklärte auch: «Max legt die Messlatte sehr hoch und ich denke, es wäre für jeden Fahrer schwierig, sich aktuell gegen ihn zu behaupten.»

Qualifying, Sakhir

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 53,377 sec

2. George Russell (GB), Mercedes, +0,026

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,056

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,236

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,413

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,529

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,580

8. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,633

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,777

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,823

11. Esteban Ocon (F), Renault, +0,618

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,649

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,798

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,000

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1,316

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,328

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,419

18. Jack Aitken (GB), Williams, +1,515

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,586

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,049