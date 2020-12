Sakhir-GP im Fernsehen: Die Rekorde purzeln

Niki Lauda mit seinem Ferrari in Dijon 1974

​Der Grosse Preis von Sakhir ist auf 87 Runden angesetzt, das übertrifft sogar das Kreisen in Monaco. Ein Rekord ist das aber bei weitem nicht. Dafür wird an diesem 6. Dezember eine andere Bestmarke fallen.

Wenn am 6. Dezember auf dem äusseren Ring des Bahrain International Circuit (BIC) ein WM-Lauf ausgetragen wird, dann haben die Fahrer alle Hände voll zu tun: Gleich 87 Runden sind für den Grossen Preis von Sakhir angesetzt, das zweite Rennen auf dem BIC innerhalb von acht Tagen.

87 Runden, das ist mehr als in Monte Carlo (78), aber von einem Rekord sind wir weit entfernt. Von 1963 bis 1965 wurde der Grosse Preis der USA über eine Distanz von 110 Runden ausgetragen, auf dem Flugplatz von Zeltweg/Österreich waren es 1964 stattliche 105. Und wenn wir wissen, wie das Indy 500 in den 50er Jahren zur Formel-1-WM gezählt wurde, dann denken wir an 200 Runden im Nudeltopf.

Letztmals erlebten wir einen Formel-1-WM-Lauf mit mehr als 80 Runden 1995 auf dem TI-Circuit von Aida, damals führte das Rennen über die Distanz von 83 Runden.

Ein anderer Rekord ist bereits gefallen, ein dritter wird am 6. Dezember geknackt: Niki Lauda war 1974 mit seinem Ferrari im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Frankreich in Dijon-Prenois eine Runde von 58,79 sec gelungen, Valtteri Bottas war nun im Qualifying zum Sakhir-GP deutlich schneller, 53,377 sec!

Im französischen Grand Prix 1974 fuhr Tyrrell-Pilot Jody Scheckter eine beste Rennrunde von exakt einer Minute, auch dies dürfte im Sakhir-GP locker unterboten werden.





Sakhir-GP im Fernsehen

Sonntag, 6. Dezember

10.35 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

14.15 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

15.00 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

15.20 Uhr: ORF – Formel-1-News

16.15 Uhr: RTL – Countdown zum Rennen (mit Schumacher-Doku)

16.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

17.00 Uhr: Sky Sport 2 – Vorberichte

17.30 Uhr: SRF Info – Beginn Berichterstattung Rennen

17.50 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

17.55 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

18.05 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.10 Uhr: Rennen

19.55 Uhr: RTL – Siegerehrung und Highlights

20.00 Uhr: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

20.00 Uhr: ORF 1 – Rennanalyse

20.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Rennen

22.05 Uhr: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung





Qualifying, Sakhir

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 53,377 sec

2. George Russell (GB), Mercedes, +0,026

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,056

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,236

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,413

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,529

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,580

8. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,633

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,777

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,823

11. Esteban Ocon (F), Renault, +0,618

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,649

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,798

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,000

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1,316

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,328

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,419

18. Jack Aitken (GB), Williams, +1,515

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,586

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,049





WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0