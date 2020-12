Daniel Ricciardo: Bestätigung von Grosjean-Gattin

​Der Australier Daniel Ricciardo regte sich nach dem Feuerunfall von Romain Grosjean auf: «Ich fand es widerlich, dass die Bilder immer und immer wieder gezeigt wurde. Das war respektlos seinen Liebsten gegenüber.»

Die Bilder von Romain Grosjeans Feuerunfall gingen um die Welt. Der Genfer hatte 1000 Schutzengel und kam mit verhältnismässig glimpflichen Verletzungen davon. Stars wie Sebastian Vettel und Daniel Ricciardo regten sich darüber auf, dass nach dem fürchterlichen Crash die Feuerbilder ständig wiederholt wurden. Ricciardo sagt: «Dass die Bilder immer und immer wieder ausgestrahlt wurden, war völlig respektlos und auch rücksichtslos gegenüber seiner Familie und auch gegenüber unseren Familienmitgliedern, die das Rennen mitverfolgt haben.»

«Wir mussten eine Stunde danach wieder ein Rennen fahren, und jedes Mal, wenn wir auf die Bildschirme schauten, sahen wir diesen Feuerball und ein Auto, das in zwei Hälften gerissen wurde. Das hätte man auch am nächsten Tag zeigen können, man muss das wirklich nicht fortwährend sehen. Das wurde sehr schlecht gehandhabt. Es sah wie ein Spiel aus, aber das ist es nicht. Wir haben Glück, dass er das überstanden hat, aber es hätte auch ganz anders ausgehen können. Dass man das wie eine Szene aus einem Hollywood-Streifen zeigt, ist einfach nicht cool. Ich fand, dass hier zu stark mit Emotionen gespielt wird.»

Auch heute hat der siebenfache GP-Sieger seine Meinung nicht geändert: «Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Und Romains Frau Marion hat mich angesprochen und sich für meine Worte bedankt. Sie fand das sehr einfühlsam. Das reicht mir zur Bestätigung, dass meine Kritik berechtigt war.»



Daniel hatte angekündigt, er werde sich mit den Formel-1-Fernsehproduzenten unterhalten, und das hat er getan. Er setzte sich mit Ellie Norman zusammen, Leiterin für Marketing und Kommunikation. Ricciardo sagt: «Es war mir wichtig, ihre Seite zu hören. Ich will sie nicht kritisieren und mich dann taub stellen. Wir haben eine gute halbe Stunde lang geplaudert, in freundschaftlicher Atmosphäre. Sie versuchte mir zuzuhören, ich konnte meinen Standpunkt deutlich machen. Aber sie hat mir auch erklärt, wieso auf diese Weise berichtet worden ist.»



«Wir können daraus sicher etwas lernen, etwa indem wir die Zuschauer vor gewissen Bildern warnen. Sodass Familien auch die Chance erhalten, die kleineren Kids vom Fernseher zu entfernen, bevor solche Szenen gezeigt werden.»



Rückendeckung erhielt Ricciardo von Sebastian Vettel. Der Deutsche hat gesagt: «Ich fand die ganzen Wiederholungen unnötig. Wir sind menschlische Wesen, keine Objekte.»



Daniel Ricciardo: «Ich weiss, dass viele Fahrer so fühlten wie ich. Aber kaum einer hat sich zu Wort gemeldet. Ich will nicht sagen, sie seien zu stolz oder zu mutig, aber, ich weiss nicht …»



Hat der Australier in Frage gestellt, ob er nach diesem Unfall wieder ins Auto steigt? «Nein.»





Qualifying, Sakhir

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 53,377 sec

2. George Russell (GB), Mercedes, +0,026

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,056

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,236

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,413

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,529

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,580

8. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,633

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,777

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,823

11. Esteban Ocon (F), Renault, +0,618

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,649

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,798

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,000

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1,316

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,328

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,419

18. Jack Aitken (GB), Williams, +1,515

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,586

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,049





WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0