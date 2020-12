Haas-Teamchef Steiner zu Mazepin-Idiotie: Sache ernst

​Die Rennwelt schüttelt fassungslos den Kopf über die Torheit des kommenden Haas-Piloten Nikita Mazepin mit seinem fragwürdigen Video. Haas-Teamchef Günther Steiner sagt: «Das ist eine ernste Sache.»

Was nur hat den Moskauer Nikita Mazepin dazu bewogen, einen solchen Film auf seine sozialen Netzwerke zu stellen? Die Rennwelt schüttelt ungläubig den Kopf über diese Torheit des nächstjährigen Haas-GP-Piloten, um den peinlichen Ausrutscher noch höflich zu beschreiben.

Und das war passiert: Mazepin, Formel-2-Gesamtfünfter 2020 und kommender Stallgefährte von Mick Schumacher, postete ein Video, das ihn und andere Menschen bei einer Autofahrt in Arabien zeigte. Dabei war zu sehen, wie der auf dem Beifahrersitz reisende Rennpilot das venezolanische Model Andrea d’IVal zuerst filmt, wie der jungen Frau das Kleid verrutscht und ihr Ausschnitt damit eher zum Einblick wird. Mazepin greift dann nach hinten und fasst der Frau an die Brust, Andrea schiebt seine Hand weg und zeigt ihm dann den Mittelfinger.

Der Film wurde nach kurzer Zeit auf den entsprechenden Accounts gelöscht, aber da war der Schaden schon angerichtet, denn das Internet vergisst bekanntlich nichts.

Da nützte auch nichts mehr, dass Mazepin zu Kreuze kroch und sich entschuldigte, und das vermeintliche Opfer sich zu Wort meldete und betonte, was für ein Lieber Nikita sei und das alles doch nur ein Witz zwischen ihnen gewesen ist. So richtig lachen konnte die Welt darüber offenbar nicht, denn die Reaktionen im Netz waren überaus heftig und gipfelten in der Frage, ob ein solcher Mann eigentlich mental reif genug sei, um Formel-1-Stammfahrer zu werden.



Der US-amerikanische Haas-Rennstall meldete sich postwendend zu Wort und hielt fest: «Das Haas F1 Team duldet in keiner Weise das Verhalten von Nikita Mazepin in dem Video, das kürzlich auf einem seiner Kanäle in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Dass dieses Video veröffentlicht wurde, ist abscheulich.»



FIA und Formel 1 haben eine gemeinsame Erklärung herausgegeben, in welcher sie festhalten: «Mazepin hat sich öffentlich für sein schlechtes Verhalten entschuldigt, und diese Angelegenheit wird intern von Haas geregelt. Die ethischen Prinzipien und die vielfältige und integrative Kultur unseres Sports sind für die FIA und die Formel 1 von grösster Bedeutung.»



Übersetzung: Wir halten uns hier raus, soll sich doch Haas um dieses Problem kümmern.



Haas-Teamchef Günther Steiner sagt zur ganzen Sache am Donnerstag vor dem GP-Wochenende von Abu Dhabi: «Wir nehmen das sehr ernst, wie man anhand unserer Mitteilung sehen konnte. Wir werden uns um diese Angelegenheit kümmern, wie wir schon gesagt haben.»



Was genau als mögliche Disziplinarmassnahme in Frage kommt, darüber schweigt sich der Südtiroler aus: «Ich möchte hier nicht ins Detail darüber gehen, was wir tun werden und wie wir das anstellen, aber wir nehmen das sehr ernst, und wir wollen das in Ordnung bringen. Mehr habe ich dazu derzeit nicht zu sagen.»





Sakhir-GP, Bahrain

1. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, 1:31:15,114 h

2. Esteban Ocon (F), Renault, +10,518 sec

3. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +11,869

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +12,580

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +13,330

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +13,842

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +14,534

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,389

9. George Russell (GB), Mercedes, +18,556

10. Lando Norris (GB), McLaren, +19,541

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +20,527

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +22,611

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +24,111

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +26,153

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,370

16. Jack Aitken (GB), Williams, +33,674

17. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +36,858

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Ölleck

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash





WM-Stand Fahrer nach 16 von 17 Rennen

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 205

3. Verstappen 189

4. Pérez 125

5. Ricciardo 112

6. Leclerc 98

7. Sainz 97

8. Albon 93

9. Norris 87

10. Stroll 74

11. Gasly 71

12. Ocon 60

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Grosjean 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 540

2. Red Bull Racing 282

3. Racing Point 194

4. McLaren 184

5. Renault 172

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 103

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0